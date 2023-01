NARODNJACI SE NISU DOPALI ŽIRIJU! Goca Lazarević, Keba, Ivan Milinković i Jasna Đokić IZVISILI za Evroviziju

Radio-televizija Srbije odabrala je kompozicije koje će se takmičiti na festivalu "Pesma za Evroviziju 2023", kada će biti odabran predstavnik Srbije na "Pesmi Evrovizije" u Liverpulu u maju ove godine.

I kao što to obično bude, odmah su počeli skandali! Među prvima se oglasio Dimitrije Vojnov, dramaturg, koji je u objavi na Fejsbuku žestoko kritikovao Branislava Branka Klanščeka jer je on jedan od autora, a s druge strane je i predsednik Upravnog odbora RTS. Dimitrije smatra da je posredi sukob interesa, a uputio je i uvredljive komentare na račun Klanščeka.

Nema sukoba interesa - Pesma je nastala pre osam godina. Ja sam autor teksta, a Aleksandar Filipović je radio muziku, i prijavili smo je za jedan crnogorski festival, ne sećam se da li je u pitanju budvanski ili "Sunčane skale". Dakle, pesma "Kao grom iz vedra neba" je 2014. prijavljena u Sokoju od strane kompozitora i ne mogu ja sada nekome da zabranim da to izvodi. Ovde nema nikakvog sukoba interesa jer članovi Upravnog odbora odgovaraju REM, a ne RTS, a uostalom, zar neko zaista misli da bi Olivera Kovačević, koja je na čelu zabavnog programa, dopustila da pesma prođe ako postoji sukob interesa? Zašto se niko ne pita šta se dešava sa Vladimirom Graićem? On svake godine učestvuje na "Pesmi za Evroviziju", a direktor je PGP. Pa zato što ni to nije sukob interesa, ima čovek pravo da se takmiči kao autor - naveo je Branislav u izjavi za Kurir.

Velika bura podigla se i zbog toga što niko od folk izvođača, među kojima su Dragan Kojić Keba, Goca Lazarević, Ivan Milinković i Jasna Đokić, nije prošao na konkursu. Na društvenim mrežama ovakav postupak ljudi komentarišu kao diskriminaciju, a slično razmišlja i Keba. Odluku žirija poštuje, ali smatra da su imali predrasude.

- Ne verujem da se iko seća da sam još u Jugoslaviji konkurisao za pesmu Evrovizije, to je bilo devedesetih. Ove godine sam se rado prijavio na konkurs sa dve pesme - "Pratim te", čiji je autor "Libero mjuzik", i "Ljubavi moja", koju sam ja radio. Pomislio sam da je lepo da probamo. Ne znam ko je bio u žiriju i ne zanima me, poštujem njihovu odluku da je ne uvrste u izbor, uostalom, i bez toga će pesma pronaći svoj put u našoj zemlji i regionu - navodi Keba za Kurir i dodaje:

Note po tuđem ukusu - Smatram da žiri treba da razmišlja o tome da na Evroviziju pošaljemo pesmu koja će se najpre svideti našoj publici, dakle, da ta pesma ima našu baštinu, da odiše našim podnebljem, našim vazduhom, navikama... I kad ta pesma prođe sve te kriterijume, onda da je šaljemo u svet. A ne da slušamo Evropu i svet i da se prilagođavamo njima, da note pišemo po njihovom ukusu. Takođe, žiri mora da raščisti s predrasudama! Siguran sam da bih ja na pravi način opravdao to što sam se prijavio za takmičenje, ali predrasude su da pevači narodne muzike ne mogu da učestvuju na "Pesmi Evrovizije". To je, nažalost, činjenica koja se po ko zna koji put dokazala. Nemam ljutnje i srdžbe, želim puno uspeha svima koji se budu takmičili na festivalu "Pesma za Evroviziju" - poručuje Kojić. Goca Lazarević je poručila da nema komentar, dok se Ivan Milinković nije javljao na pozive.

Oni su prošli na konkursu Žiri najbolje ocenio Zoe Kidu, a takmičiće se i operske zvezde Dve pesme u takmičenju vuku na etno-pravac, u pitanju su numere koje izvode Princ od Vranja i duet Aleksandra Simića i Nenada Osmanovića (takmičari "Zvezda Granda"). foto: Nebojša Babić Osim njih, velike šanse imaju i dve svetske operske zvezde, Sanja Anastasija i Zoran Todorović, kao i pesma Kristine Kovač, koju će izvoditi Zoe Kida. Ovu numeru stručni žiri je ocenio kao najbolju. Polufinala festivala gledaoci će pratiti 1. i 2. marta, dok će veliko finale biti održano 4. marta. U festivalskoj konkurenciji biće 32 kompozicije.

