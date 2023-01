KOGA TO LJUBI MILICA DABOVIĆ? Zvezda Onli fansa se istopila kad je videla jednog muškarca! PAPARACO!

Bivša košarkašica, a sada zvezda Onli fansa Milica Dabović, pojavila se na jednom događaju u Beogradu. Iako se trudila da ne bude u centru pažnje, pa je sela za šank, to joj nije pošlo za rukom. Nije prošlo ni nekoliko minuta, a ako nje su se sjatili muškarci.

foto: Kurir

Jednom se, kako se moglo videti, posebno obradovala, kao i on njoj. Čim joj je prišao, poljubio ju je, a osmehe nisu skidali s lica. Zadržali su se kratko u razgovoru, a onda se ona okrenula ka šanku i nešto rekla ljudima koji su tu stajali. Ubrzo se izgubila u gomili ljudi s dečkom čije ju je prisustvo posebno obradovalo.

foto: Kurir

Oni koji su je videli nisu mogli a da ne prokomentarišu njene s*ksi fotografije koje postavlja na Onli fansu i tako zarađuje, ali i one provokativne, ali baš ne toliko smele kao na toj platformi, koje redovno objavljuje i na svom Instagram profilu.

Inače, Milica je priznala da je bila prinuđena da počne na taj način da zarađuje novac, što se njenoj majci uopšte nije dopalo, kao i da dobija razne komentare, ali da na njih ne obraća pažnju.

foto: Kurir

- Nije mi bilo teško da se upustim u ovo nakon sportske karijere, jer ja u životu volim sve da probam, baš sve. Ja se ne stidim ničega. Najčešće mi pišu: "Stidi se, majko". Čega da se stidim, što sam dobra riba? Ljudi su zli, uvek su me za sve kritikovali. Uvek će me neki mrzeti, a neki obožavati, to je normalno - izjavila je nedavno za medije Milica.

Kurir.rs/ A.P.

Bonus video:

00:04 Milica Dabović opet časti golotinjom