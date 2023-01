"ZVEZDAN JE OSTAVIO ŽENU, A NIJE ZADOVOLJAN S ONIM ŠTO MU PRUŽAM!" Anđela tužna zbog odnosa sa Slavnićem: Mi imamo BUDUĆNOST!

Anđela Đuričić dan nakon žurke u "Zadruzi" bila je veoma tužna. To su primetili svi, a ona je svoja osećanja podelila kod Drveta, kod kojeg se inače otvaraju zadrugari i o svemu pričaju. Njeno neraspoloženje je zbog veze sa Zvezdanom Slavnićem.

- Sve mi je pobrkano u glavi. Znam ja da je Zvezdan imao veliki ulog, on je ostavio svoju devojku, ženu koja ga je čekala kod kuće, a znam da se on ne zadovoljava onim što mu ja pružam - počela je Anđela i nastavila:

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić, ATAImages, Privatna arhiva

- Ne menja činjenicu da je on zaljubljen u mene, a osećam da mu to neće biti dovoljno u nekom trenutku. Znam ja da smo mi nerazdvojini, ja vidim kojim tokom sve ovo ide, a vidim da je stalo i meni i njemu: Meni se sada bore i razum i srce o svemu. Zbunjena sam, pričala sam sa njim. Znam ja šta želim, šta osećam, znam da mi razum kaže ne, a opet srce... Previše razmišljam o svemu, a onda se setim porodice šta mi je rekla, a ja se sve više vezujem za njega, on je sjajan muškarac, ozbiljan, staložen. Ja moram da kažem da su moja osećanja prema njemu nadmašila moje dve veze od ranije.

Atraktivna Crnogorka je tada rekla da joj je veza sa Slavnićem važna.

- Vidim da mi imamo budućnost, fokusirana sam samo na nas dvoje. Meni ta razlika od 22 godine ne predstavlja nikakav problem. On izgleda mlađe, ali ja volim tako ozbiljne momke. On je muškarac koji mene iz dana u dan osvaja i obara sa nogu - dodala je Anđela.

Đuričićka je počela da priča o detaljima njihovog odnosa.

- On se trudi za našu vezu, on sve želi da reši razgovorom. Ja sam navikla da sam muško u vezi, a sa njim nisam, opuštena sam i to je meni super. Napravila sam par rasprava, a to nije bilo potrebno, Mi nismo dve osobe koje ne mogu da reše neke stvari, a ja pravim te sukobe, ja njemu zamerim glupost. Navikla sam da je kod mene sve cakum pakum, a ja sam mu zamerala sitnice, a on je mene čuvao u PMS-u, a ja ga napadala. Hvala Bogu da mi nemamo nekih velikih probelema. Mi želimo da uspemo i ja ću da se predam totalno - rekla je Anđela.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju