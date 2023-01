CAKANA DOBILA MISTIČNU OGRLICU NA ROMSKOJ SVADBI: Bilo mi je neprijatno, nisam znala šta ću, A ONDA SAM DOBILA UROKLJIVI POGLED!

Folk pevačica Dragica Radosavljević Cakana, govorila je o svom iskustvu sa nastupima na svadbama.

Na pitanje voditelja Ivana Gajića da li je pevala na romskim svadbama i kako to izgleda, Cakana je rekla da je na romskim veseljima nastupila samo dva puta.

- Radim svadbe, ali uglavnom po preporuci. Ne radim romske svadbe. Njih sam radila možda dva puta. Znaju oni tako lepo da se zabave, oni su jedan veseo narod - kaže Cakana i dodaje da često gleda romska veselja na internetu.

- Gledam ja to često na internetu. Kod njih je to uvek glamurozno. Ja sam jednom bila u Milanu i jednom u Parizu. Divno je bilo. Oni jesu zahtevni, ali zato ima desetak pevača. Ljubazni su i ispoštuju svakog od njih - rekla je Cakana.

Potom je ispričala zanimljivu anegdotu sa romske svadbe u Milanu.

- Na jednoj svadbi romskoj u Milanu prišla mi je jedna gospođa i htela da joj otpevam jednu svoju staru pesmu. Nije znala šta će i onda je skinula svoj lanac i dala mi ga. Okačila mi lanac oko vrata. Ja pitam koleginicu šta sad da radim, da li da joj vratim lanac, a ona mi kaže: "Vratiće ga ona sama."

- Ja sam se nasmejala i otišla sam do nje i vratila joj lanac. Ne bih naravno to uzela, ona je to uradila u krajnjem oduševljenju. Ali videla sam da me onako malo popreko gleda dok sam pevala, tako da je vrlo moguće da bi došla i sama ga uzela, kako je procenila moja koleginica - rekla je Cakana kroz smeh.

