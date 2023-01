"MISLILA SAM DA SKOČIM SA PETOG SPRATA I ONDA NAPRAVIM ONLI FANS" Dabovićka otkrila sa kakvim se demonima borila!

Bivša košarkašica Milica Dabović ne prestaje da iznenađuje javnost provokativnim i golim fotografijama nakon što je nedavno otvorila stranicu za odrasle Only fans gde je prati više od 9.000 ljudi.

Ona je sada progovorila zbog čega je najavila povlačenje iz medija na neko vreme.

- Htela sam samo da me ostave na miru, da me ne pljuju. Pustite me malo da odahnem - nasmejala se Milica na početku razgovora.

Ona priznaje da nikako ne bi odustala od Only fansa jer kako kaže, to donosi dosta novca.

- Ljudi komentarišu, žao mi je samo što govore da sam ovakva i onakva, niko ne upozna kakva sam zaista. A kada upoznaš suštinu čoveka onda možeš da mu sudiš. Pogađaju me zato ljudi koji me ne poznaju. Da mi je loše stvari rekao neko od prijatelja ili članova porodice, rekla bih:" Ajde da se zapitam gde grešim".

Kako je istakla ona je nikad jača i nema problema sa mentalnim zdravljem.

- Ja sam nikad jača. Mene možeš da gaziš, ja ću još jača ustati i smejaću se. Ne osuđujem i ne vređam, samo kad mi vređaš dete, onda bih ti srce iščupala iz grudi. Onda me se čuvaj, nije me strah da me uhapse. Samo još to mi nisu uradili -iskrena je i nastavlja:

- Ako me pitaš da li sam bila ljuta, jesam, ali nikad nisam klonula. Prođe me za jednu sekundu. Pomislim da skočim sa petog sprata u Francuskoj i onda dođem u Beograd i napravim Only fans i napravim bum - zaključila je.

