SEĆATE SE MIKE I GIBE? Zasmejavali su sve, prerušavali se u ŽENE, nađagalo se koje su S*KS ORIJENTACIJE, a onda SKROZ NESTALI

Jednojajčani blizanci Mika i Giba Vasić popularnost su stekli učestvovanjem u dva rijaliti programa, a pubilici su i dan danas ostali urezani u sećanju.

Mika i Giba Vasić, simpatični blizanci i frizeri iz Velike Plane u Srbiji, domaća javnost upoznala je tokom Velikog brata koji se prikazivao 2015. godine.

foto: Printscreen

Iako je u toj sezoni bilo pregršt skandala i čudnih kandidata, braća su osvojila simpatije gledalaca svojom otvorenošću i direktnošću. Često su nastupali pred kamerama, a nije im bio problem da se preruše u žene.

Iako se nakon završetka Velikog brata pisalo da blizanci Vasić jedva preživljavaju u Nemačkoj i jedu u narodnoj kuhinji, oni su to negirali objavama na društvenim mrežama.

Kroz njihovu celu javnu karijeru nagađalo se i koje seksualne orijentacije Mika i Giba Vasić, o čemu su i govorili za medije.

foto: Printscreen

- Mi volimo žene. Bilo je komentara da mi iritiramo svojim vrckanjem, guzama i izgledom, a to iritira i naše roditelje, jer oni znaju da nismo gej. Gibi i meni to ne smeta, mi bismo imali hrabrost i podršku da to kažemo, da jesmo gej - rekao je Mika jednom prilikom.

Pre nekoliko godina na Fejsbuku se pojavila fotografija na kojoj je Mika obučen u ženu. Tada je negirao da se radi o njemu, a slične su izjave davali i njegovi roditelji Rada i Rade Vasić.

foto: Instagram

Miki i Gibi se nakon učešća u rijalitijima gubi svaki trag. Slavni blizanci potpuno su neaktivni na društvenim mrežama, te i dalje nije poznato čime se danas bave. Njihovi roditelji učestvovali su u rijalitiju Bar, a njihovi bliznaci se nijednom nisu pojavili iako su posete bile dozvoljene.

Kurir.rs/Mondo

