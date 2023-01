JANJUŠ OPLEO PO BIVŠIM DEVOJKAMA: "Idu od JEDNOG DO DRUGOG, nema tu POMOĆI!" Aminovao LJUBAV Cara i Maje a sa Aleks planira OVO

Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš osvrnuo se na aktuelna dešavanja u Beloj kući i prokomentarisao svoje bivše Maju i Aleksandru.

Naime, Janjuš je istakao su Filip i Maja odličan par i da on ništa ne bi imao protiv ukoliko njih dvoje čak stupe i u brak.

foto: Printscreen Zadruga

- Zamisli da ti Maja Marinković kaže da te je najviše volela u životu... To kao treba da bude kompliment? To je jedna katastrofa. Dosta ljudi mi šalje poruke da je zbog toga. Nema potrebe zbog mene, što se mene tiče, mogu i da se uzmu. Sutra da decu imaju, ja ne bih imao nikakav problem. Kad je trebalo da uđe, rekao da ne bi nikad, da sam ja slab na nju, da bih ja pao, a on pade... - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Ja ću pokušati da ih vežem još više kroz neke moje storije i kad izađu napolje. Njih dvoje su jedini zaljubljeni u kući i jedina prava ljubav - dodao je on.

foto: Kurir

Potom se osvrnuo i na ponašanje Aleksandre Nikolić u rijalitiju.

- Te devojke u rijalitiju dozvoljavaju da ih svako živi pljuje. Muško je muško, muškarcu je oprošteno mnogo šta. Ali žensko, da jaše sa jednog na drugog, pa na trećeg. Ovo je katastrofa šta ove žene rade u ovom rijalitiju. Nikada gore nije bilo. Nema dve normalne devojke. Evo, ne znam. Ne mogu da ih "skužim" u glavi - istakao je Janjuš i dodao:

foto: Printscreen YouTube

- Nema tu pomoći. Ja ću porazgovarati sa njom kad izađe. Šalim se, naravno da neću. Ne interesuje me taj svet devojaka, to nije više za mene. Sve su na neki isti kalup. Ne znam... To su sve neke devojke koje pokušavaju da budu u centru pažnje, misle da su bitne, pa na neki najgori način. Veze nemaju sa životom. Nemaju pojma da ih svi živi pljuju. Ali svaka imitira neku drugu, ne bi li pokušala da bude bolja. Zamisli kakav je to cirkus - zaključio je Janjušević.

