LJUBA ALIČIĆ GODINAMA NE PRIČA SA SINOM! Optužio ga da je neradnik, Dejan žestoko uzvratio i za sve optužio MAĆEHU!

Porodična priča pevača narodne muzike Ljube Aličića liči na filmsku. On iz prvog braka ima sina Dejana Aličića, sa kojim nije u kontaktu. Dejan se takođe bavi pevanjem, ali je daleko manje poznat publici.

Nije poznat javnosti pravi razlog zbog kojeg otac i sin ne razgovaraju, ali pravi paradoks je taj što i pored toga što nisu bili u kontaktu oni su poslovno sarađivali. Tako je Ljuba pre deset godina sa Dejanom snimo duet "Dajte da pije drugar moj", a onda su neko vreme i nastupali zajedno. Međutim, i tokom zajedničkih nastupa nisu komunicirali.

- Želeo sam da budemo u korektnim odnosima, ali to tatinoj supruzi ne odgovara, ne znam zašto! Za ovih 35 godina samo sam dva-tri puta tražio od njega da mi pozajmi neki dinar, kada mi je slabo išao posao, jer izdržavam ženu i ćerkicu. Ovako mi nikad ništa nije dao, a iskreno, nisam ni tražio. Maske su pale prošle godine, kada je trebalo da tata i ja pevamo u jednoj diskoteci van zemlje. Njegova žena je tad počela da plače i da mu preti da će se, ako bude pevao sa mnom, razvesti od njega. Posle toga smo imali nekoliko nastupa po Bosni, a ni tada nije pričao sa mnom. Obojica krenemo iz Šapca, svako za svoj groš i idemo na nastupe. Svako sedi za svojim stolom, kad dođe vreme da pevamo, izađemo zajedno na scenu i tamo je sve super. Posle nastupa svako ide na svoju stranu - rekao je tada Dejan za domaće medije.

I Ljuba je potvdio da ne govori sa sinom i da se tu ništa neće promeniti.

- Tačno je da ne govorimo i tako će i ostati. Pomagao sam mu i želeo da uspe u ovom poslu, ali on je neradnik i lenj. A postoji još jedan mnogo jači razlog koji ne želim da otkrivam za javnost. - rekao je pevač tada.

Podsetimo, pre nego što se oglasio pevačev sin vezano za ovu temu, pevač je izjavio da je mnogo pomogao svom prvom sinu.

Tada se redakciji Kurira javio dobro obavešteni izvor i rekao sasvim drugačiju priču:

- Ljuba im ništa u životu nije učinio, Ankica se udala za njegovog sina Dejana još dok je on živio u nekoj mahali. Iznajmili su stan i kiriju za tri meseca platio im je Ljuba. To je sve što je on u životu uradio za svog sina Dejana, dao mu za tromesečnu kiriju. Da su se na njega oslonili, oni bi i dalje živeli na ulici. Ljuba se hvali po televiziji da im pomaže, a prstom nije mrdnuo za njih. Šta je za Ljubu jedan stan? Ništa, ali nije im kupio. I dan-danas Dejanu i Ankici pomaže njena baka Anđa, koja je dugo radila u Nemačkoj ' pričao j eizvor tada i dodao:

- Baka im je u Šapcu kupila stan i kuću i redovno im šalje pare jer Dejan slabo radi. Ljuba neće da mu pomogne u poslu, nigde ne želi da ga progura iako može, pa i dalje peva po birtijama. Jednom ga je Ljuba odveo u Bosnu, on je za noć zaradio 3.000 evra, a sinu je dao 200 evra, kao i svim drugim muzičarima. Ma, to je sramota. Dejan je njegov sin iz prvog braka i verovatno se zato tako i ponaša prema njemu -rekao je tada naš izvor.

