Prošlogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta izdvojila je među ovogodišnjim takmičarima koji će nastupuiti na Pesmi za evroviziju svog favorita.

U pitanju je izvođač Džipsi.

foto: Printscreen

- Mislim da je on napravio dosta dobru stvar i dosta dobar album je napravio prošle godine. Baš bih volela da to ljudi čuju i prepoznaju. Nekako sam ponosna što to postoji - kaže Konstrakta.

Smatra da je svojim nastupom na Evroviziji donela nešto drugačije od uobičajenog.

- To je bilo nešto van onih šina kojim uobičajeno idemo. Videćemo ove godine da li je to ostavilo neki uticaj. Ono što jeste lepo jeste radoznalost. Ako smo uspeli da potaknemo radoznalost za nešto što se ne vidi na prvu loptu, onda je to, ja mislim, važna stvar.

foto: Kurir Televizija

Umetnica je rekla da još uvek ne dobija ponude za nastupe u inostranstvu, ali da će nastupiti na značajnom evropskom muzičkom festivalu Eurosonik, zajedno sa domaćom grupom Koi koi.

- To će bit uskoro, 19. januara, a taj festvival ima za cilj upravo povezivanje muzičkih tržišta.

Na pitanje da li bi ponovo nastupila na Evroviziji rekla je da ne bi, ali da bi to svakome preporučila.

01:56 KONSTRAKTA OTKRILA SVOG FAVORITA ZA PESMU EVROVIZIJE: Napravo je vrhunsku stvar! Za 19. januar najavila SPEKTAKULARAN nastup

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud