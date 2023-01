SVE JE SPREMNO ZA JOŠ JEDNOG UNUKA! Goca Božinovska otkrila kada stiže beba! Bojana i Mirko sitno broje! Evo šta kaže o snajku!

Pevačica Goca Božinovska otkrila je kako izgleda doček srpske Nove godine u njenom domu u Surčinu, a tom prilikom otkrila je i kako teku pripreme za dolazak još jednog unuka na svet, ali i kako se slaže sa snajkom Bojanom, koja će u ponedeljak na svet doneti još jednog naslednika.

- Bojana i Mirko su u njihovom restoranu, a ja čuvam unuka. Bili smo preko dana u restoranu svi zajedno, jeli, pili, malo smo uživali. Posle toga smo Zoran i ja malo šetali, nakupovali neke sitnice i tako. Nisam ništa specijalno pripremala za veceras. Ja sam ranije uvek nastupala za srpsku Novu godinu, a ove dve poslednje sam kod kuće. Ne opterećujem se sada nešto, ja volim srpsku Novu godinu, ali najbitniji su mi Božić i Badnji dan - rekla je Goca za i dodala:

- Čekamo sada drugu bebu, preokupirani smo time. U ponedeljak stiže beba. Proletelo nam je, ne možemo da verujemo da stiže još jedna beba. Samo da Bog da da sve bude dobro. Gledam maksimalno da poštedim Bojanu, da ne diže dete, da se ne opterećuje, ipak je ostalo još samo nekoliko dana. Bojana se drži super, njoj se skoro i ne vidi da je trudna. Ma ona je zmaj. Nije lenja žena, ide, diže, sve radi. A onda razmišljam, pa i ja sam takva isto bila. Moja snajka je žena zmaj, da sam je ja birala, ne bih je takvu našla. Lepa, zgodna, sposobna, vredna, prava majka. Domaćica i lepotica! Stvarno nemam zamerke, a ako se ja pitam kao svekrva, sve je super stvarno - poručila je pevačica i dodala:

- Zoran je toliko sladak, on je čudovište malo. On je prelepo dete, danas smo išli do prodavnice, svi u njega gledaju. Tako je sladak i lep, baš odvlači pažnju ljudima. Ma čudo malo - rekla je Goca.

