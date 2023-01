SEVE MORA HITNO NA OPERACIJU?! Odloženo ročište zbog tuče sa sestrom Marijanom, detalji porodične DRAME i kad se diže OPTUŽNICA

Pevačica Severina Vučković je navodno odložila suđenje sa sestrom, Marijanom Vučković Popović, zbog toga šta ima zdravstvenih problema Tuča između Severine i Marijane u godini za nama bio je glavna tema svih medija, a pevačica je sa sestrom završila na sudu.

Krajem decembra trebalo je da svedoči majka sukobljenih sestara, Ana, no saslušanje je preskočila zbog bolesti. Sledeće svedočenje trebalo bi da bude tek u februaru jer Severina ima zdravstvenih problema, odnosno mora na operaciju.

O kakvom tačno zahvatu je reč još nije poznato. Pevačica je rekla da će doći na sud kada joj budu saslušavali majku. Nakon sprovedene istrage tužilaštvo će utvrditi ima li osnova za podizanje optužnice protiv Severine.

Podsetimo, prošlog leta Zagrebačka policija uhapsila je Vučkovićevu. Hapšenje je usledilo nakon što su od splitskih kolega dobili zahtev za njeno privođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu je, navodno, neprimerena prepirka u splitskom domu majke poznate pevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to oko jedan sat posle ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dve su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko gurale i šamarale, i to doslovno po celom stanu.

Severina je na kraju otišla na svoju stranu, a njena sestra u bolnicu, odakle se, nakon ukazane lekarske pomoći zbog lakših povreda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podliva na glavi i leđima, a na telu su joj lekari uočili i posekotine.

Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala poternicu za pevačicom, na osnovu koje je Severina posle 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, nađena na zagrebačkom aerodromu. Na putu do policijske stanice po mestu stanovanja, kako bi dala iskaz policiji i svoje viđenje incidenta zbog kojeg joj preti prijava, obratila se za pomoć svom advokatu, ne ulazeći u detalje zbog kojih se našla opet pred policijom.

