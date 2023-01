"PRIČALI SU DA SAM PREVARILA NACIJU" Vanja Mijatović otvorila dušu o SVADBI! Otkrila sve o IZNENAĐENJU koji se sama sebi spremila

Pevačica Vanja Mijatović progovorila je o svojoj svadbi i opovrgnula navode da je "prevarila" naciju.

Naime, o Vanjinoj svadbi se naširoko pričalo i pisalo, a ona je napokon progovorila o detaljima svadbe.

- Ja sam organizovala iznenađenje za mene. To je bila moja želja koju sam sebi ispunila, prosto je moralo barem sat vremena da bude muzike za moju dušu, pored naše, naravno. Svi su bili oduševljeni, bilo je lepo nešto drugačije i svima je prijalo. Ja nisam nikada lomila tanjire, nije me to privlačilo. To je inače drugo posuđe namenjeno za tu priliku, ali ja preferiram kada bacaju ruže, to mi je jako lepo - rekla je Vanja.

foto: Ana Paunković

Pevačica je potom dodala da su ona i njen muž totalna suprotnost od drugih parova.

- Mi smo totalno par koji je kontra od svega onoga što mora, kod nas u stvari ništa ne mora. Mnogi su me pitali kako mogu da pravim svadbu, a nismo se venčali u crkvi i u opštini. Moja svadba, moja pravila! Kada je bila žurka, odnosno to svadbeno veselje, svima je čudno što nije bilo i opštinskog venčanja. Čak je jedan naslov glasio „Udala se, a ostala devojka“, to mi je bilo baš simpatično. Čak su pričali da sam prevarila naciju (smeh). Zapravo je sve vrlo jednostavno. Taj dan smo hteli da imamo samo žurku zbog nas i zbog gostiju jer nismo želeli da umaramo ljude od jutra, koje nije moj saveznik. Drugog dana smo hteli venčanje, kao što se i desilo kasnije u Dubaiju - navela je pevačica za "Grand".

foto: Ana Paunković

Podsetimo, pevačica Vanja Mijatović nedavno je izgovorila sudbnosno „da“ dugogodišnjem vereniku Aleksandru i odlučila je da zadrži svoje prezime.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:36 Torta na 6 spratova, Vanja Mijatović i Aleksandar uživaju na proslavi