"PESMA ANE NIKOLIĆ JE TREBALA BITI MOJA" Kaja Ostojić šokirala: Progovorila o povlačenju sa SCENE, partnerima i KARIJERI

Pevačica Katarina Kaja Ostojić progovorila je o povlačenju sa estradne sceni, karijeri, ćerki i partnerima.

Naime, Ostojićeva je otkrila da su je prijatelji grdili što se povukla sa scene u jednom trenutku.

- To je bio proces, imala sam dosta podrške, stvarno su me svi grdili, zašto ne radim to što najbolje znam. Ne mogu da shvatim da sam poželela da napravim pauzu, došlo je do zasićenja, jeste - rekla je Kaja.

Kaja je priznala da njeni partneri nisu voleli to čime se ona bavi, pa je tako delimično i zbog njih ostavila mikrofon o klin.

- Kako ko, svi se zaljube u pevačicu, a posle hoće da prave od nje domaćicu, to je filozofija uglavnom svih muškaraca. Bilo je i toga, ali da nije bilo mog pristanka, ne bi bilo odvajanja od mog posla - ispričala je Kaja.

Pevačica je potom progovorila kako se sada oseća nakon raskida.

- Ja sam se oporavila. Lepo mi je sad, super sam, baš sam u lepoj životnoj fazi, što poslovno, što privatno, motivisana sam da radim. Kad sam u vezi dam prioritet tome, ali shvatila sam da to nije okej, i da nije ljubav kad se bilo čega odričeš zarad ljubavi. Mislim da sam sad u najboljoj fazi, svašta nešto dobro izvučeš iz tih loših veza - priznala je Kaja.

Kaja je ispričala i koliko je ponosna na svoju ćerku Nikolinu.

Ona je super, izrasla je u divnu devojku, preponosna sam na nju, svi je hvale, ona je sad u Americi na koledžu. U nekom momentu dolazi do sukoba interesa, ona hoće da ide, ja hoću da mi bude na oku, ali zdravije je pustiti ih da biraju svoj put. Ja sam joj bila vetar u leđa kad je odlučila da ide u Ameriku, uvek ću je podržati. Treba za života videti što više toga. Bila je sad na dva moja nastupa, za Novu godinu je bila. Ona ne insistira na javnom isticanju, nije da isključivo neće, ali malo je alternativni fazon, vidi se po njoj da nije ovde rasla. Deluje mi kao dete, ovde devojke sa 20 godina izgledaju kao da imaju 35. To je estetika našeg područja. Uvek su svi šokirani, niko nikad ne prihata informaciju da ja imam ćerku od 20 godinu, meni je to super, preslatko mi je kad se ljudi iznenade - bila je iskrena ona.

Pevačica je potom otkrila koja hit pesma joj je "izmakla" iz ruku.

- Bilo je. Kod Raste sam čula pesmu koju je on posle sa Anom snimio, ja sam se zakačila za tu pesmu, ali nešto je preče iskočilo. Ali je moja pesma "Htela bih" trebalo da snimi naša velika zvezda, jednoj je smetao stih "U životu najbolje prođu smerne i prosečne" - zaključila je Ostojićeva u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

