OTAC JE ZAKLJUČAVAO U SOBU I POTEZAO NOŽ NA NJU! Zadrugarka otkrila JEZIVE DETALJE iz detinjstva: "PAMTIM GAJTANE I KAIŠ"

- Ja nemam kontakt sa njim dugo, on je maltretirao moju majku i mene. Ja nikada nisam smela da se družim sa drugom decom, zatvarao me je u sobu, krio me od babe. On nikada nije radio, a moja majka se borila za nas. Znala je baba da mi donese kolače, on sedne i jede ih na moje oči - pričala je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- On nije u zatvoru, tuga - upitala je Marija.

- Ma nije, on je mene uništavao, prijavljivali su ga komšije jer sam ja vikala da mi pomognu, da mi spasu. On je mene tukao od Kragujevca do Jagodine. Tukao me je kao nikoga. Plašiila sam se, nisam smela majci da kažem. Tukao me je jer sam loše igrala na treningu. Kaiš, gajtani. On je mene mazao ispred majke, govorio joj je da sam se povredila sama na treninu. Ja sam bila bog i batina u tenisu,a on je sve to uništio. Tukao me je reketom, a onda mi je slomio reket od glavu - rekla je Ana.

- Jesi ti to rekla svojoj majci? - upitala je Marija,.

- Ma nisam smela, ja sam zbog njega prestala da trenira. Više pamtim gajtane i kaiš, nož je čovek digao na mene. Nisam smela majci to da kažem - rekla je Ana.

