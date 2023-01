BUKTI RAT! Kalinić ŽESTOKO udario na Jeremićku! Voditeljka uzvraća: "On se LOŽI NA MENE, davljenik je, NEĆU DA GA VRAĆAM NA SCENU"

Voditeljka Jovana Jeremić, poznata je po svom britkom jeziku, pa se ne libi da prokomentrariše nekoga sa javne scene, ali i da uđe u javni rat, što je ovog puta ponovo slučaj.

Naime, glumac i voditelj Milan Kalinić prokomentarisao je Jovanu i tom prilikom je istakao, da mu nije jasno kako Jeremićeva radi na televiziji.

foto: Printscreen/Instagram

- Ima sada na jednoj televiziji jedna voditeljka koja je vrlo ekstravagantna i kontroverzna. Svi se čude i šokiraju kako je ona uopšte dobila emisiju i kako radi na televiziji. I u pravu su. Ja se isto slažem sa njima - započeo je Milan priču o Jovani i dodao:

- Mi bismo bili svi u pravu kada bi ona radila na televiziji, ali da nju niko ne gleda i ne želi da dođe u goste. Onda bismo se zapitali: "Ko ovoj daje prostora? Šta je bre ovo?". Ne, nego ona ima najgledaniju emisiju. Kod nje dolaze svi. Nije problem u njoj, nego je problem u nama, jer je gledamo i dolazimo kod nje u emisiju. Svi argumenti tu padaju u vodu. To smo mi, to nama treba - istikao je Kalinić.

- Ko sam ja da tu nešto zameram? Je li ona najgledanija? Je li to narod želi? Ko sam ja da onda kažem bilo šta, ćutaću i to je to. Nemojte onda ništa da se čudimo i imamo visoko mišljenje o sebi, kada je to to - zaključuje Milan Kalinić u emisiji "Balkan Info".

foto: Printscreen/Amidži šou

Tom prilikom smo kontaktirali Jeremićevu, koja smatra da je je zapravo suština njegovog komentarisanja, skrivene simpatije koje gaji prema njoj.

- Ne ulazim u to šta je pričao o meni. Sa njim necu ulaziti u rat, jer ne želim da mu dižem cenu. Neću daga vracam na scenu, on je odavno zaboravljen. Uhvatio se mene i mog imena da bi sebi digaio rejting. Milan voli ekstravagantne i kontroverzne žene. Takvi se lože na mene. On bi želeo da kroti žene poput mene, koje su jake ostvarene i stabilne, ali to je nemoguće. On meni ne bi mogao da bude šef. Potonuo je , davljenik je, a ja sam žena koja je preplivala na osunčaniju obala života , kao u Andrićevoj pripovetci. Neću napadati Milana, jer ga poštujem kao glumca i jer bih napadom na njega bila ista kao on. Želela bih da ga se sećam sa radošću kako sam ga gledala na Pinku u najboljim emisijama i u najboljim predstavama. On je i sam priznao u gostovanju da svi njegovi stavovi padaju u vodu i indirektno me je podržao i dao svoje priznanje. Čim je 5 minuta pričao o meni, a i sam je rekao da svi njegovi stavovi padaju u vodu, jer sam ja najgledanija. Tako da ga ja neću napadati. Svako treba da gleda ono što mu prija. Nisam sujetna. Mora da se pomiri sa činjenicom da oni ne mogu da određuju narodu Srbije, šta je dobro šta ne - rekla je Jovana Jeremić u izjavi za Kurir.

Kurir.rs/M.Komatina

Bonus video:

00:54 Jovana Jeremić dobila Svarovski ranac