"POBEDILA JE SVE DA BI BILA OVDE" Marija Kulić se gušila u suzama! Progovorila o ćerkinoj BORBI za ŽIVOT a o Bebici je rekla OVO!

Marija Kulić, rijaliti učesnica prisetila se bolnih trenutaka i progovorila o Miljaninoj borbi za život.

Naime, Marija je ove nedelje izabrana za vođu, a ona je na podeli budžeta otvorila dušu.

- Miljani mojoj lutkici, mojoj sreći, dajem veliki budžet. Ona je meni živa i zdrava sada i pobedila je sve da bi bila ovde. Ja se nadam da će ona doći kući nakon svega. Zola i tebe razumem ali verujem da vi niste jedno sza drugo. Nadam se da će ona to shvatiti. Zola tebi je bitno da budeš bitan. Vratio si se Miljani jer ti je trebala priča nakon Anite. Ona te voli Zola, nadam se da će ovo da potrajati, ali ne vezuj se Miko, ogrešila si se prema Nenadu. On je morao da gleda sve što si joj radila prošle godine. Bio je uz tebe 45 dana dok si bila u bolnici, a ti si Zola bio svuda, izlazio, pio i glupirao se - govorila je Marija sa suzama u očima.

- Ja sam sve o njoj znao i sve šta i kako se dešava, a smatram da sam ja bio tu, da me ona ne bi pustila da odem - rekao je Zola.

- Mici za tebe veliki budžet jer si ti moja - rekla je Marija.

Naredni budžet bio je za Nenada Macanovića Bebicu:

- On je bio sa mnom u bolnici, nije spavao sve vreme, borio se za nju, mom mužu je spasio život, Bog te je poslao da budeš tu da mu pomogneš, odreagovao si tada kako treba. Vredan si, divan, pošten, svaka bi te majka za zeta poželela. On ima sjajne ljudske osobine, ja znam da on voli Miljanu sve više i više, ali ga je strah da se ona zbližila sa Zolom, nada se da se ona pogubila sa njim. Ja verujem da će odnosi da se poprave sa njegovom porodicom, on je sjajan momak kojeg svi treba da poštuju. On vodi računa o svojoj deci. Ja ću za nju uvek biti tu. Mene ne interesuju kometari, on je meni pre svega prijatelj a tek onda drag - rekla je Marija.

Kurir.rs/Pink.rs

