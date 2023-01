U PROBLEMIMA DO GUŠE! Baka Prase mora da vrati 50.000 evra, rok za vraćanje DUGA PET DANA! Provokacije ga SKUPO KOŠTALE

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase u problemima je do guše! Otkako je na Tošinom Bunaru zapaljen lokal koji se zove po njemu, jutjuber nema mira.

Kako Kurir saznaje iz pouzdanih izvora, ova "internet senzacija" se navodno zamerila žestokim momcima, i to zbog duga od oko 50.000 evra. Ilić se požalio prijateljima da mu je stigla opomena da za manje od nedelju dana mora da vrati taj iznos.

foto: Ana Paunković

- Baka se trudi da ostane smiren i pravi se da je sve u najboljem redu, ali zapravo nije tako. Odmah je organizovano da se lokal osposobi i to se polako vraća u normalu, ali šteta je velika. Međutim, problem je taj što on nije rešio dugovanja koja ima prema nekim ljudima i sada ga oni jure. Prosto, traže mu da vrati novac. Koliko sam razumeo, u pitanju je ozbiljna cifra, 50.000 do 60.000 evra. Taj iznos mora da nađe za maksimalno pet dana. Ne znam da li će uspeti i kako će se sve to završiti, ali očigledno je da su neki neraščišćeni računi u pitanju - priča naš sagovonik blizak Iliću.

foto: Printscreen, Ana Paunković

Prema njegovim rečima, Bogdan nije smeo da provocira i vređa na društvenim mrežama one kojima duguje novac i za koje on zapravo sumnja da su mu poslali opomenu.

- Poručio je: "Ne mogu go*na klošarska da pale", a nakon toga mu je stigao poziv da mu vreme ističe. Voli Baka da se sili, pa posle traži izlaz i rešenje. Nije on privatno tako jak kako se predstavlja na internetu. On to više piše uvrede da bi se pokazao kod ženskog sveta kao opasan momak. Privatno je manji od makovog zrna. Ne znam od koga je uzimao novac i kome je dužan, ali priča nije naivna. Ti momci neće da tolerišu njegova izmotavanja. On ima nekoliko lokala od kojih živi i važno je da se sve sada sredi, da se situacija smiri i dovede u red - završava naš izvor.

foto: Ana Paunković, Kurir

Inače, ovo nije prvi put da Ilić ima problem sa opasnim momcima. Podsetimo, nakon što je uhapšen klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u medijima su se pojavile informacije da je vođama klana morao na mesečnom nivou da plaća reket.

Inače, danima pokušavamo da stupimo u kontakt sa Bogdanom Ilićem da čujemo i njegovu stranu priče, ali on ne odgovara na naše pozive i poruke na broj telefona poznat redakciji.

Ljiljana Stanišić

01:31:49 SCENIRANJE 15.01.2023. NESTOROVIC