LJILJANA BLAGOJEVIĆ OTKRILA O KOJIM VELIKANIMA BI VOLELA DA SE NAPRAVI FILM I DA ONA GLUMI: Ovi ljudi to zaslužuju! (VIDEO)

Ljiljana Blagojević je gostovala u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je rekla o kojim znamenitim ličnostima iz oblasti muzike, glume, slikarstva, ali i nauke bi volela da vidi film.

- Postoje ljudi sa zanimljivim pričama, recimo Žanka Stokić, njen život je jako zanimljiv i postoji ta TV drama. Moram reći da bi volela da se naprave serije o Milutinu Milankoviću, Ivo Andriću, Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu... Dakle o našim velikanima. Takođe i o velikim slikarima poput Save Šumanovića. Svakako da bi u tom redu bili veliki glumci i reditelji. Od muzičara, svakako Šaban Bajramović, on je zaslužio da se o njemu napravi serija - rekla je glumica.

S obzirom na to da je spomenula Žanku Stokić, ona se osvrnula na to što mladi glumci ne znaju ko je ona bila, već je pomatraju kroz prizmu imena nagrade, a ne ličnosti:

- Mnogi mladi glumci ne znaju neke stvari. Ja se svaki put ponovo iznenadim kada vidim da mlade kolege ne znaju velika imena iz našeg sveta. Žalosno da nisu videla ta velika dela. S obzirom na to da se bavim pedagogijom, ja imam spisak filmova koji dajem studentima da pogledaju. Bez obzira da li je to Breza ili neki stari film, ali moraju da znaju neke stvari ako žele da se bave glumom i filmom. Smatram da je to normalno.

