"MOGU DA JE IMAM ZA 10 MINUTA" Car brutalno potkačio Aleksandru! Nikolićeva skočila kao OPARENA i priznala: ON MENE MRZI! (VIDEO)

Rijaliti učesnik Filip Car, otkrio je u emisiji "Pitanja gledalaca" da smatra da bi mu se Aleksandra vratila kada bi on to želeo.

Pitanje u emisiji je glasilo ovako:

- Rekao si Maji, Zoli, Miljani i Bokiju da bi Aleks odmah pala na tvoje šlagere i da bi je za deset minuta imao u rehabu, da li si normalan, pa nije ona Maja?

foto: Printscreen YouTube

- Ne sećam se da sam rekao, ali stojim pri tome. Ne mislim više to. Što se tiče Aleksandre ignorisaću je skroz, na svakoga se mogu osvrnuti, ali sa njom više ne mogu ništa. Ne sećam se zaista. Samim tim što ima emociju prema meni - rekao je Car.

foto: Printscreen YouTube

- Može Filip da priča te priče da može za 15 minuta da me ima, džabe. Odvratan mi je, nemam emociju, imam gađenje. Može on to da priča, ja sad kažem nakon nekih stvari od sinoć, ponašanja i uvreda, zgadio mi se za života. Odvratan mi je i molim Boga da gledaoci ne pitaju za nas. Ne mogu da ga podnesem, on me mrzi - rekla je Aleksandra.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme