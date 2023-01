NEMANJA NEDOVIĆ POSTAJE TATA! Proslavljeni košarkaš i lepa manekenka čekaju PRINOVU! Njihovom ushićenju nije bilo KRAJA

Poznati košarkaš Nemanja Nedović i Mina Milutinović će postati roditelji, a ova vest neizmerno je usrećila i njihove bližnje.

Manekenka Mina Milutinović, koja je u braku sa košarkašem Nemanjom Nedovićem je u blagoslovenom stanju, a kako je na početku trudnoće, lepe vesti je podelila samo sa porodicom i najbližim prijateljima.

- Kada su saznali da je u drugom stanju Mina je bila presrećna, pa je odmah pozvala Nemanju. Njihovom ushićenju nije bilo kraja. Kako je Mina na početku trudnoće, žele da sve prođe kako treba, prvi kvartal trudnoće, a onda će i javno pričati o srećnim vestima. Za sada kriju jer žele da samo oni uživaju u lepim momentima. Nemanja je drži kao malo vode na dlanu i njegovoj sreći nema kraja - kaže izvor za "Blic" pa dodaje:

- Mina nije razmažena trudnica. Pokušava da Nemanju isprati, pa je išla i na sportske događaje na kojima je pozvan on. Jedno drugome su velika podrška. Nemanja je prati i na preglede i vode računa da trudnoća protekne u najboljem redu.

Mina i Nemanja su 2020. godine sklopili građanski brak i organizovali intimno slavlje u najužem krugu ljudi, a u avgustu 2022. venčali su se i u crkvi i napravili veliko svadbeno veselje.

- Mladi smo oboje, ali to je svakako životni cilj. Da li će biti uskoro ili će malo sačekati, videćemo. Kada bismo dobili sina, iskreno mislim da bi Nemanja preferirao da se bavi fudbalom, jer je Nemanjina neostvarena želja taj fudbal. Možda bi kroz to ostvario svoje želje. Ja ću prepustiti to deci, neka to bude njihov izbor. Šta god to bude bilo, uvek ćemo biti uz njih, naravno - rekla je ranije Mina koja je dodala šta je ključ njihovog skladnog odnosa.

Mina je otkrila kako sada njen muž reaguje na provokativne fotografije koja snima zbog kampanja.

- Sedam godina smo zajedno, morali smo da prođemo i kroz to. Vremenom je shvatio da nema razloga za takvim stvarima. Razumemo se, to je najbitnije. Razume i on moj posao i ja njegov. Balansiramo sve - naglasila je tada Mina koja je ponosna na Nemanjine uspehe:

- Ja sam ponosna supruga, jer Nemanja stvarno niže uspehe. Srećna sam zbog njega.

Nemanja je ranije govorio koliko mu znači Minina podrška.

- Teško je naći osobu koja će da te isprati u svemu što nosi karijera profesionalnog košarkaša i da se navikne na takav život. Teško je kad dođem nervozan sa utakmice, često je sama jer dosta putujem, ali Mina ima tu sreću da je posao ne vezuje za jedno mesto i da može da radi i bude sa mnom. Ja sam nju upoznao kad je imala 19 godina i njeno prvo pitanje je bilo “je l’ ti moraš na svaki trening da ideš”. Brzo sam joj objasnio, adaptirala se i odlučila da želi da bude sa mnom. Mislim da je ta mladost tome doprinela, negde sam je formirao kao osobu - kazao je Nemanja.

Košarkaš je priznao i da je na početku veze bio veoma ljubomoran.

- Sećam se prve godine kad smo se upoznali, bio sam u Valensiji, a ona je često putovala u Beograd i bio sam ljubomoran bukvalno kad izađe u grad. Ne mogu da spavam dok mi se ne javi da je došla kući. Onda sam se vremenom iskulirao jer mi je pokazala da nemam zbog čega da brinem. Samo ta godina je bila kritična, ali naučili smo da imamo poverenja jedno u drugo - iskren je bio Nemanja.

