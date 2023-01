"DUGUJE 350.000 DINARA MAFIJAŠIMA" Janjuš otkrio SVE o Bebici, Miljana uzviknula: Hoćeš da me ubiju zbog njega? Marija se SLEDILA

Marko Janjušević Janjuš, otkrio je u razgovoru sa Marijom Kulić da Bebica duguje ogromnu svotu novca.

Naime, Janjušević je otkrio da je sreo čoveka koji mu je otkrio da Bebica duguje 350.000 dinara.

foto: Kurir

Lazar Čolić Zola pokušao je da objasni Mariji da je Bebica prevarant i da ne treba da mu veruje.

- Znam ja šta je tebi u glavi. Ti razmišljaš da mu nikad nećeš dati veću količinu novca, kuću mu nećeš prepisati. Čitao sam o tome i razmišljao sam, nema logike. Takav ti je u stanju da zna da bude u kontaktu sa nekom mafijom i da bude na vezi sa njim, sa vama. Tebi nešto da se sedi ne daj Bože, ti daješ sve da se to vrati, a taj samo radi i uzima pare kad zna koliko imate keša - govorio je Zola.

foto: Printscreen YouTube

U tom momentu se ubacio i Janjuš i otkrio do sada ne poznate detalje o Macanoviću.

- Jednom mom komšiji duguje 350.000 dinara, jurio je da ga ubije. Meni je nebitno da li ćeš ti da veruješ - ubacio se Janjuš.

- Hoćeš da me neko ubije zbog njega? - pitala je Miljana Mariju.

foto: Printscreen Amidži šou

- Njemu je viši cilj da vas zavije sve u crno. On sinoć kaže: "Nema veze, znam da će da mi se vrati", to nije ljubav. On da hoće ona bi se pomirila pet minuta sa njim - govorio je Zola.

Kurir.rs/S.B.