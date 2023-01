KARMA JE ČUDO! Olja Kojić protiv Igorove veze s Teodorom, a sve jer je VANBRAČNA ćerka pokojnog Lazanskog?! DETALJI DRAME

Igor Kojić uplovio je pre nešto više od mesec dana u emotivnu vezu sa mladom glumicom Teodorom Bjelicom koju pokojni Miroslav Lazanski nije priznao za svoju ćerku, a neki su u ovoj ljubavi odmah videli prst sudbine.

"Šta je karma! Keba se onolike godine povlačio po sudovima jer nije hteo da prizna ćerku Inu koju je dobio sa Ljiljom Jevremović, a sad se njegov sin Igor zabavlja sa vanbračnom ćerkom Miroslava Lazanskog i glumice Gordane Bjelice!

Olja je u početku bila srećna što joj sin ima lepu vezu da divnom devojkom, ali kad je čula da se Lazanski prozivao za očinstvo, zapanjila se. Nema ništa ona protiv Teodore, devojka je besprekorna u svakom smislu, ali kad čuje to vanbračno dete, ne bude joj dobro. Koliko je kritika Keba za sve ove godine doživeo jer nije hteo da prizna dete. Pa i sama je bila u medijima milion puta kao žena čoveka koji neće da prizna vanbračnu ćerku i to joj se smučilo. Sad, koliko je udela u tom skanaloznom sudskom procesu koji je završen presudom suda u Strazburu da je Keba otac, druga je stvar. Keba pak nema taj problem, srećan je što se sin oporavio posle razvoda od Severine i podržava ga. Keba se ne plaši da mu je to znak sa neba, on je isplatio zaostale alimentacije, ne odustaje od stava da ga ćerka Ina ne zanima i za njega je to završena stvar. Ali da se karma poigrala sa Kojićima, jeste", zaključuje izvor.

