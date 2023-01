"SRAMOTA ME ŠTO SAM BILA U ZVEZDAMA GRANDA!" Barbara šokirala izjavom, a jedno pitanje je IZBACILO IZ KOLESEKA

Pevačica Barbara Bobak široj javnosti je postala poznata tek kada je uplovila u ljubavnu vezu sa Darkom Lazićem, a pre nego što je uspela da se probije na estradnom nebu, svoju sreću je okušala u takmičenju "Zvezde Granda", gde nije prošla sjajno.

Pevačica ističe da na svoje prvo pojavljivanje nije ponosna, jer se kako je rekla, izblamirala.

- To nisam bila ja. To je sve nekako bilo brzinski, jer desila se korona i takmičenje se promenilo. Došli su izazivači sa strane i upadalo se direktno u treći krug i to mi je bilo interesantno. Nisam imala preterane ambicije iskreno jer nisam takmičarski tip, ali sam htela da se pojavim da vidim kako je i šta se dešava. Sve je meni to bilo super kao neka ekskurzija dok nisam stala na binu. Nisam tremaroš, nikad nisam imala tremu, ali u tom momentu kad sam izašla na scenu nisam videla ni žiri, ništa… Ne znam šta se desilo, valjda taj neki momenat realizacije kad me snima kamera je bio uf.. Bilo je samo šta izađe iz mene, izađe i zašla je katastrofa. Bila sam u fazonu samo da ne budem u falšu da se toliko ne obrukam i nisam. I to je sve što sam dala od sebe tu - ispričala je Barbara i dodala da snimak njenog prvog pojavljivanja u „Zvezdama Granda“ ne može da se nađe na Jutjubu, što je posebno raduje.

- Imala sam sreću da sam pevala pesmu koja je posle imala problem sa autorskim pravima, pa ne postoji moj snimak iz takmičenja. Nisam ja to tražila da se obriše, već neko od autora tih pesama to ne dozvoljava. Hvala mu, nek je živ i zdrav i sve mu cvetalo u kući - istakla je sa osmehom Bobakova.

Voditeljka se potom dotakla njene veze sa Lazićem, koja je odavno završena, ali je podsetila Barbaru na medijske naslove koji su se pojavljivali u periodu njihove ljubavi, kao i raskida.

- Nisam se pripremila na ovaj tip emisije, da sam znala ne bih dolazila, ali popričaćemo posle emisije – rekla je ona, a Sanja je odmah upitala zbog čega.

- Apsolutno sam sve o ovome ispričala već, stvarno mi je više dosadno da pričam o tome – rekla je Barbara aludirajući na vezu sa Darkom.

