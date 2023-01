MUČNI RAZGOVORI ZVEZDANA I ANĐELE Rešio da pogazi PONOS i reši HAOS, ona mu skresala sve u facu: Ja sam spavala, ti si bio sa NJOM

Zvezdan Slavnić odlučio je da pređe preko svog ponosa i reši nesuglasice sa Anđelom Đuričić.

Anđela je spavala na svom krevetu, a Slavnić je odlučio da je probudi, kako bi pokušali da mirnim putem reše sve, što nisu uspeli tokom današnjeg dana.

Zatim je Zvezdan Slavnić odlučio je da skupi hrabrost i održi monolog Anđeli Đuručić, kako bi joj se izvinio zbog pokušaja neverstva i otkrio razloge istog.

- Deteta mi mog rođenog, moraš samo da znaš da se nisam igrao sa tobom. Nikada ne bih išao na svoju štetu. To što sam uradio, nije ni najmanje lepo. Ništa se konkretno nije desilo, ali se desilo. Ja ću večeras doći da se izvinim tvojim roditeljima, jer mi tako duša nalaže. Kada budu spomenuli taj famozni se*s, ja ću reći da to nisi uradila da bi me zadržala, jer sam ja hteo da ga imam sa tobom od prvog dana. Imam emociju prema temi, ali sada je najbolje ovako, da se stvari ne bi pogoršale. Pustio sam da se smiriš, Mića i Matora su mi rekli kako si izgledala. Nemaš potrebe da misliš da sam se sa tobom igrao. Jedino je važno ono što sam javno reklao za tebe. Nisi mi bila igračka, niti ćeš to biti. Izvini još jednom, znam da si doživela sve ovo kao užasnu stvar - rekao je Zvezdan.

- Samo ću te zamoliti ako budeš išao da intervju, da se tamo izviniš mojima, ali ne i za crnim stolom - istakla je Anđela.

- Ti si gledao drugu devojku do momenta kada si započeo nešto sa mnom - rekla je Anđela.

- Nema veze, neka bude tako. Ne zaslužuješ sve ovo od mene. Ovo je jedina istina - rekao je Zvezdan.

- Ja sam ti verovala do momenta kada si ti pokušao da poljubiš neku drugu. Dok sam ja spavala, ti si bio sa njom. Sve što su mi govorili za stolom, ja sam demantovala sve to. Kome ja verujem? Sebi ne verujem nakon svega - rekla je Anđela.

Videćemo kako će se stvari dalji razvijati.

