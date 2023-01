GAĐAĆU TE CIPELOM, TO JE NEDOPUSTIVO: Đorđe David BESNEO na takmičara u Zvezdama Granda, a Bosanac ŽESTOKO PROVOCIRAO Milija! HAOS

Jedan od takmičarskih parova u najnovijoj emisiji "Zvezde Granda" bili su Jasmin Alievski iz Severne Makedonije i Maja Jevtić iz Rogatice. Njihovi mentori su Marija i Šerifović i Đorđe David, a muzičar je tokom svog izlaganja upotrebio poprilično grube reči upućene svom takmičaru.

Kako su numere odmicale, tako su i pristizali glasovi žirija. Na kraju je Jasmin odneo pobedu sa maksimalih šet glasova, dok je Maja imala četiri glasa koja su joj bila dovoljna da se plasira u baraž.

Iako je prvi kandidat dobio maksimalnih šest glasova, i glas od Dragana Stojkovića Bosanaca, harmonikaš ipak nije bio zadovoljan celokupnim utiskom, pa je izneo i nekoliko kritika.

- Stav, prva pesma, vrlo lepo, druga pesma vrlo lepo, manje lepo. Intonativno je moglo to i bolje, ali… U prvoj pesmi se desila ista stvar kao i sa kandidatom koji je pevao Šabana Bajramovića. Hteo si stilski da se približiš Miši Kovaču, pa je na kraju bilo malo previše. U visinama si se dobro borio, ali moraš da obratiš pažnju na to š, to se čuje, to svi čuju. Što se tiče duge pesme, početak je bio katarstofa, a na kraju sam gledao sve i nisam mogao da se ogrešim. Što se tiče druge kandidatkninje, ništa ti nije išlo od glasa. Pogotovo ova druga pesma koju je napisao Oliver Mandić, a Ceca fenomenalno otpevala – rekao je Bosanac, koji se onda okrenuo i pogledao u Milija, koga je ovom opaskom na kraju pokušao da ispovocira.

Ipak, Mili se nije "upecao" na ovu provokaciju, ali je izneo mišljenje koje je totalno suprotno od onoga što je rekao Bosanac.

- Kandidat broj jedan, ti imaš svoj brend, imaš jedan pokret koji uradiš i to je stvarno tvoj brend. Ja sam to samo video kod Elivsa Prislija, ti si zaista odličan i moj si favorit. Što se tiče devojke, prva pesma je bila okej, čekao sam drugu pesmu, odnoso taj početak gde treba da gruneš, to si uradila, a onda sve uprskala – rekao je Mili, a Ceca je samo dodala:

- Ja se slažem sa svim što je rekao Bosanac. Snežana je ipak imala drugo mišljenje, pa je otvoreno rekla da su joj kandidati bili ujednačeni.

- Mislim da ste večeras bili ujednaćeni, pogotovo u prvoj pesmi – dodala je Sneža.

- Jasnime, ja ću te sada gađati cipelom, nemoj tog zeca da držiš kod srca, pusti ga da skače. Nedopustivo je ovo što ti je rekao Bosanac da si drugu pesmu krenuo tako. Još si imao brljotina u drugoj pesmi, a hvala žiriju što su objektivno ocenili napredak. Bio si gori nego na probama, ovo je samo jedan puš u leđa i tebi i meni i znak da smo nagrabusili u trećem krugu – poručio je Đorđe svom kandidatu..

