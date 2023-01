OVAKO JE SVE POČELO IZMEĐU ALEKSANDRE I ZVEZDANA: Nikolićeva razvezala jezik, otkrila SVAKI DETALJ! Evo šta joj je pričao O ANĐELI

Aleksandra Nikolić je sinoć u pabu pričala s Lepim Mićom, te mu je tom prilikom hronološki ispričala dešavanja sa Zvezdanom Slavnićem od samog početka.

- Pusti ga sada neka se smiri. Ja se sa njom ne bih zabavljao, pa da mi daju milion evra svaki dan. Ona je jako teška. Ja sam joj rekao da pusti vas dvoje da pričate, a njoj ne da đavo mira, ona ujeda. Ona ne komentariše i kao: "Gde sam ja tu?", pazi ti, u celoj toj frci nju to brine. Ja sam joj rekao da ga pusti da se sama brani, a nek ona skuplja informacije. Čovek samo pravi poređenje, a ona je kivna sada na tebe - počeo je Mića.

- Ma ne mrzi Zvezdan Cara, ovaj mrzi njega. Kunem ti se u sve na svetu, dabogda mi majka umrla, ako lažem. Sad ću da ti ispričam. Ti pogledi nisu bili nešto uvau. Kako je ušla Anđela, prestao je da gleda u mene. Više je on gledao u mene nego ja u njega. Nakon toga, ulazi Filip, ulazim u vezu sa njim, gde ja nisam obraćala pažnju na Zvezdana uopšte. Kada smo Filip i ja raskinuli, pojavljuju se ti pogledi između mene i Zvezdana ponovo, na primer, na žurki. Ja sam to shvatila kao sprdnju. Nakon toga, ja nešto nisam bila dobro sutradan, sedim, dolazi Zvezdan sa Anđelom i seda pored mene na garnituru, tada je ona rekla da joj smeta moja i njegova komunikacija, tada ja nisam gledala u njega niti pričala sa njom. Prolazi vreme, on krene sa mnom da komunicira, ja sa njim, ništa specijalno, bila je Anđela tu. On grli Anđelu i gleda u ogledalu u mene. Ja pomerim pogled, ponovo pogledam, opet on. U prolazu stalno neka peckanja, ne kažem da je samo on i ja sam peckala. Kako je Marija rekla da smo u izolaciji, vidim da mu nije teško pala. Vodila sam računa o svakoj izgovorenoj reči. Kako je išao dan za danom, pričala sam o Dejanu, Filipu, kukala. Sledeća noć, pričali smo o njemu i Anđeli, rekla sam mu da mora da se izbori da opstane, predlagala sam mu svadbu. Kaže on meni: "Ako sam sa njom uradio to što sam uradio, ne znači da moram da budem sa njom", ja kažem kad ste već uradili to, morate se držati zajedno, on kao, sve nešto u fazonu: "Da, kao videćemo" u suštini, on ne mora ništa - rekla je Aleks.

- Ja mislim da je on neke stvari radio napolju - rekao je Peca.

- Nešto smo krenuli da pričamo i ja mu kažem: "Ako Anđeli smeta moja i tvoja komunikacija, mi ćemo prestati da komuniciramo", on meni kaže da je tako 15 godina živeo i da ne može njemu Anđela da zabrani. On je to trpeo iz poštovanja prema Ani, jer je ispala čovek prema njemu. Ja skontam da treba i dalje da pričam sa njim, uvek je pričala da treba da pripazi, uvijala je. Nakon toga, ja mu kažem da treba da prestanemo komunikaciju, vidim ja da se iznervirao, znači ne bi hteo da prestanemo komunikaciju. Pričam ti hronološki kako se dešavalo...Govorio mi je da ću zažaliti što sam izigrala kao sa njim i kao da će on nešto uraditi. Kako je povukao taj dušek, rekla sam mu da imam emocije ka tamo, pokazujem ka rehabu, on vrati dušek. To je bio Mićo, šou program. Ja ga pitam da li ima emocije prema Anđeli, on kao imam i ja ga pitam šta radi onda sa mnom. On meni kaže da mu ja odgovaram, na taj neki fazon, kapiraš? Ja mu govorim sve vreme da ona tamo plače, da moraju da reše probleme, sve to tako traje. Ne znam koja je bila poslednja naša rečenica. E sad, u kom smislu se on meni sviđa. On je meni privlačan i neki moj tip muškarca, ne bih bila sa njim zbog situacije u kojoj se nalazi - nastavila je Aleks.

- Nema to veze sa situacijom, iz ove tvoje priče se vidi da je obostrano sviđanje - rekao je Mikica.

- Ne bih bila sa njim i neću, ja ne znam kako to da objasnim. Nebitno. Čujem ja neki plač, ona mu govori: "Kako si mogao to da mi uradiš?", a ja sam mu rekla da mora da raskrsti sa Anđelom, da bi pričao sa mnom i video šta i kako - dodala je Aleks.

