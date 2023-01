ZNAM S KOJIM KOLEGOM SI BIO INTIMAN U CIRIHU: Bukti rat popularnih repera! Mili udario na Devita: "Peva o ženama, a voli muškarce"

Popularni reper Marko Milivojev Mili je na svom Instagram profilu javno isprozivao kolegu koji, kako tvrdi, peva o ženama, a voli muškarce.

Mili je naime na svom Instagram storiju napisao da mu je kolega nudio pesmu pod nazivom "Mili Mili", a zatim ju je sam objavio kad je Milivojev odbio.

foto: Printscreen Instagram

Mili je takođe stavio na svoj Instagram stori animiranu sliku muškarca pod maskom, koju na javnoj sceni jedino nosi reper Devito, koji je takođe juče objavio numeru pod nazivom "Mili Mili". Zbog svega ovoga, mnogi su odmah sabrali dva i dva i došli do zaključka da je Marko Milivojev svoju poruku uputio upravo Devitu.

"Da li postoji neko da nije snimio pesmu 'Mili Mili'. Ljubi vas tatica sve", prvo je napisao reper, a onda dodao:

foto: Printscreen Instagram

"Neki su mi nudli svoje 'Mili Mili' pesme, jurili me da snimim i govorili da imaju hit pesmu za mene. Kada sam ih iskulirao (jer ja radim sam svoje pesme), snimili su ih oni. A neki koji pevaju puno o ženama, a zapravo vole muškarce su ljuti jer nisam hteo da se družim sa njima. Kada bih krenuo da razotkrivam ove "repere" verovatno ne bi postojali više, bar ne kao reperi - napisao je Mili.

foto: Printscreen Instagram

Mili tu nije stao, već je dodao kako je čuo za navodnu aferu između tog repera i njegovog kolege u Cirihu.

"Čuo sam da je taj 'reper' p***o drugom 'reperu' u Cirihu i to je sasvim OK. Sporno je što glume da su ono što nisu, kriju se iza maske, a zapravo vole sa maskom", završio je on.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:32 DADO POLUMENTA PODRŽAO MLADE KOLEGE: Relja, Vojaž, Breskvica, Nući i Devito će POKORITI ESTRADU!