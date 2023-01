"JAVILI SU DA SAM UMRLA, MOJA DECA SU TO JEDVA PREŽIVELA" Nadu Obrić više puta SAHRANJIVALI, a zbog ovog kolege bi se uvek POBILA

Pevačica Nada Obrić četiri puta borila se sa opakom bolešću. O tome je javno pričala, smatrajući da njena priča mođe da pomogne onima koji su se našli u istoj situaciji, ali je sada rešila da stavi tačku na tu temu.

Ona se već dugo bori sa raznim komentarima, a ne shvata kako neko može da je proglasi mrtvom i time joj uznemiri porodicu i prijatelje.

foto: Damir Dervišagić

- Meni je to strašno! Ne znam odakle kome ideja da me sahrani?! Nedavno se pojavila i neka slika gde sam u postelji. To me je neko slikao. Nikada se nisam tako slikala. Jedan čovek je napisao da sam umrla. Moja deca su bila u panici. Jedva su preživeli. Doživeli su stres. Neki iz južne Srbije je to napisao. Nek me sahranjuju, ne zanima me - kaže Obrićeva i nastavlja:

- Tako zluradim i morbidnim umovima, koji me sahranjuju na dnevnom nivou, suprotstavljam se time što izgledam bolje od mnogih. Govore mi da sam vitalnija čak i od decenijama mlađih od mene. I dalje sam aktivna na estradi, snimam emisije i dajem intervjue, a ne zaobilaze me ni skandali, ali i s tim lagano izlazim na kraj - kroz osmeh je poručila poznata pevačica.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Ona je istakla da joj je tokom celog života velika podrška kum Dragan Stojković Bosanac.

- Bosanac i ja radimo 100 godina, sve svoje hitove sam uradila s njim i Blagojem Košaninom. Bosanac me u dušu zna. Zna me u svim izdanjima, mogućim i nemogućim. Potukla bih se kad je on u pitanju. Spremna sam da se pobijem i život dam za njega - naglasila je pevačica, pa se osvrnula i na poslednji skandal koji joj se dogodio u emisiji "Magazin in", u kojoj se sukobila s Vesnom Vukelić Vendi:

- Nakon sporne emisije, gde sam bila napadnuta, obavila sam razgovor sa Sanjom Marinković, izvinila mi se i obećala da se takva situacija više nikada neće desiti. Je l' ti mene poštuješ? Onda nećeš ni da me pitaš za tu ženu. A Bosanac me je i tu odbranio.

foto: Printscreen

Ona hvali i njegovu ćerku Aleksandru Džidžu Stojković.

- Džidžu znam iz pelena. Sviđa mi se sve što snima. Ona je jedno dobro dete, dobar čovek. Veoma je poštena. Kao dete je bila slatka ko med. Bila je poslušno dete. Draganova supruga Dunja i on su izuzetni roditelji i njihova ćerka je najvaspitanija mlada pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Obrićeva otkriva da je Marija Šerifović ne odvaja od majke Verice Šerifović, s kojom Nada jedno vreme nije bila u dobrim odnosima ali su sve nesporazume izgladile i ponovo su kao porodica.

- Sada je sve u redu među nama. Verica mi je baš nedavno došla i donela turske baklave, koje je za mene kupila Marija kad je bila na Jahorini. Mariju obožavam. Sve nesuglasice između mene i Verice su iza nas - tvrdi pevačica.

Kurir.rs/Republika

