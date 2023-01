ZVEZDANOVA BIVŠA SUPRUGA PO PRVI PUT PRED KAMERAMA! Ana zaplakala na sav glas, otkrila da ju Slavnić VARAO i pre Anđele

Nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, Ana po prvi put se pojavila pred kamerama, a tom prilikom je otkrila da joj je jako teško da gleda bivšeg za kog tvrdi da je izgubio čast, pa je priznala da je ponosna na svoje suze.

Naime, Ana tvrdi da je Zvezdan ispao nekorektan prema njoj i da je najviše od svega boli njegova izdaja, da je taj čin mnogo jači od same prevare. Takođe je priznala da je došla do saznanja da ju je Zvezdan i pre svega ovoga varao, čak i dva dana pred ulazak u rijaliti.

Kako ti se čini Anđela?

- Nemam komentar. Njena stvar, njena život, mene ne zanima. Mene Anđela uopšte ne pogađa, ni Aleks ni bilo ko.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Da li ti ona deluje da se zaljubila u Zvezdana?

- Opsesivno.

Da li se zaljubio u Aleks?

- Sviđa se njemu Aleks, kratkog roka. Aleks mu se više sviđa, jer je Alekspotpuno druga energija. Velika je razlika da ja imam 46 godina i da ja ovako izgledam. Zato što sam ja jedna fatalna žena, mene nikada neće moći da zaboravi. Patiti? To je mala reč.

Čekala si ga godinama, kako si se tada osećala?

- Ja sam žena borac, čuvala sam njegovu majku, to je žena koju ja poznajem od svoje 15 godine i žena kod koje sam išla na kafu kada pobegnem sa časa, da se ispričamo. Ja tu ženu volim bez obzira na to što je njegova majka, a pogotovo što je njegova majka.

Mislila si da će ti ovo čekanje najmanje pasti.

- Naravno, verovala sam u nas. Verujem u ljubav i dalje, tek sad, naićiće onaj pravi.

Kako je izgledala vaša ljubav?

- Jedna duša, dva tela. Mi smo se trista hiljada puta u toku odnosa zaljubili jedno u drugo. On je za mene bio moj muškarac, fatalan. Imao je mane naravno.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Da li je on imao još neku, tokom svih ovih godina, ili je ovo bio njegov put i da li si posumnjala u vašu ljubav?

- Ja nikada nisam posumnjala u njegovu ljubav, posumnjala sam u svoju, a ako me pitaš da li me je prevario, ja ću sada ekskluzivno da ti kažem da jeste, saznala sam. Neke su mi se javile, devojke, nisu žene, jedna je žena. Bio je sa njima dok je bio sa mnom, čak neposredno pred Zadrugu. Meni se to negde javilo u glavi, ali je to velika greška.

Da li te sada više boli što je javno legao sa petom ženom ili što tebe žene sa kojima je bio pozivaju?

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Ne boli to mene, to je sada još više otvaranje očiju. Više nisam ljuta. Ja sam doživela emotivni lom, još uvek sam rovita. Bavim se sobom, na sebe sam ljuta. Mi smo žene, pametnija bića, samo polako.

Je l’ ti je teško da slušaš pitanja?

- Ja sam nesvesna da se meni ovo sada dešava - istakla je Ana u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Kakvo je tvoje mišljenje kada gledaš čoveka kojeg si toliko čekala i čoveka koji ima novu devojku? Kako gledaš tvog nevenčanog bivšeg muža?

- Teško mi je da gledam sve. Toliko imam emocija, mislim da mojih 13 godina je najmanje u ovom smislu, prevara. Nije mene zabolela prevara, mene su zabolele druge stvari. Šta znači imati kodeks, poštovanje i čast? On je to izgubio, a za njega sam sve ove godine bila. Rekla sam da neću da brišem suze, jer sam ponosna na njih. Biće sve bolje, a za sve je potrebno vreme. Mislim da nisam jedina žena koja ovo prolazi i želim da se zahvalim svim ženama koje su mi slale beskrajan broj poruka. Uz njih mi je bilo lakše, kao nisam sama. Ja mislim da se čistim i treba da plačem. Ovo nije slabost, ovo nije hrabrost.

Da li si mogla da očekuješ da će ti se ovo dogoditi i da li si zaslužila?

- Ne. Iza kamere je moja drugarica 25 godina, koja zna sve što sam ja. Ona može da ti potvrdi da je ovo bilo iznenađenje, ali je ovo dar od Boga. Ne da nisam zaslužila i očekivala, nikada.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Moka je istakao da ste zajedno plakali

- Nismo plakali kada je to u pitanju, a što se tiče njegovog učešća, ja sam to naslutila, Moki prenela, ali ja to razumem, to je njegov sin. Za sve sam bila u pravu, ali ne bih više o tome šta sam prošla o Moki.

Shvatiš da je 15 godina ljubavi i ostatak bilo lažno ili uzalud ili mu se nešto dogodilo. Kako to definišeš?

- Ja bih rekla da je tih 15 godina moralo da se desi, da je ovo jedan veliki test u kom sam ga podržala, jer sam smatrala da se ovo neće desiti. Naravno da sam sa njim želela da ostvarim, imali smo planove zbog kojih je ušao u Zadrugu, koje nije iskreno rekao. Ušao je zbog nas. Za neki bolji život, bolje sura, da pokaže sebe, da greška koja mu se desila nažalost da je velika tragedija, da objasni kako se desilo. On je zbog svih ciljeva zbog kojih je ušao, pokazao je sve suprotno. Hvala mu što mi je otvorio oči istakla je Ana u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Kurir.rs

