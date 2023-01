ZVEZDANOVA BIVŠA SE NE ZAUSTAVLJA! Urnisala Zvezdana, pa žestoko udarila na Moku, zbog OVIH REČI NEĆE MU BITI DOBRO

Bivša žena Zvezdana Slavnića, Ana, prvi put javno govorila je o iskustvu koje je preživela od strane kako sama kaže, najboljeg prijatelja, supruga i nekoga kome je bila verna 15 godina.

Ona je progovorila o svojim emocijama, ljubavi i boli koju je doživela od Slavnića ali i svemu što je čeka nakon javne prevare. Takođe je žestoko potkačila košarkaškog asa, Moku Slavnića.

Ana je dala svoj stav o svemu što je Zvezdan uradio u Beloj kući i njegovoj vezi sa Anđelom ali i flertovanju sa Aleksandrom Nikolić.

- Ni u jednu nije zaljubljen. On je zaljubljen samo u sebe i u svoj ego. Tu nema ničega. Kako bi on rekao, to je trenutno i samo mu se desilo - rekla je Ana.

Bivša žena Zvezdana Slavnića, priznala je i da li bi se ikada pomirila sa njim ukoliko bi on dao sve od sebe da je vrati nakon javne prevare.

- Zaboravi na pitanje. Nikada! Da li ženi kao što sam ja treba muškarac kao što je Zvezdan? Ne žalim za svojih 15 godina, ali moj odgovor je jasan i glasan. Pogodilo me je i kao majku i kao ženu, kao prijatelja, brata, na svaki način me je pogodilo. Prevaru možda i mogu da oprostim ali izdaju ne - navela je Ana.

Ana je takođe prokomentarisala Moku Slavniću i nazvala ga lošim čovekom.

- Što se tiče Moke, mogu da kažem jednu rečenicu, što se tiče mene on je veliki sportista, što se tiče toga kakav je čovek Zoran Moka Slavnić, za mene je nula. Pitanje je da li je bitnije biti bolji čovek ili sportista? Dovoljno sam rekla - istakla je Slavnićeva bivša u emisiji Premijera Vikend Specijal.

