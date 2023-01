LETO 2023: Luksuzni grčki hoteli po ekskluzivnim cenama u Travellandu!

U zimskoj idili uživamo, i tiho priželjkujemo sunčane dane na obali mora. Neko umesto vas mnogo ranije razmišlja i planira letnju sezonu. Luksuzni hoteli u Grčkoj su spremni za leto 2023, a evo gde ćete naći ekskluzivne cene za one najtraženije.

Na dobro poznatoj adresi Dobračina 43, ljubitelji turizma i putovanja će vam pomoći oko izbora destinacije i rezervacije smeštaja. Luksuzni hoteli u Grčkoj za predstojeće leto trenutno imaju najbolje cene boravka, što svakako treba iskoristiti. Iz ponude agencije “Travelland” izdvojili smo one koji su se do sada pokazali kao najbolji izbor za letnji odmor od strane srpskih turista.

Za uplate do 31.1. dodatnih 5% popusta! Na samoj peščanoj plaži na Sitoniji u velikom hotelskom kompleksu uz more koji ima sopstvenu marinu, teren za golf, jezero, heliodrom, podrum najboljih vina sa vinotekom i još mnogo štošta uživaćete tokom leta, jer to je ono što vam obezbeđuje Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* . U ovom hotelu drugo dete do 5,99 godina ima GRATIS smeštaj u standardnoj sobi sa pogledom na more. Usluga je polupansionska, a slobodna mesta na 3, 4, 5, 6 i 7 noćenja možete pronaći već od 27.04. Najniža cena boravka je 159 evra po osobi.

foto: Promo

Possidi Holidays Resort 5* je smešten na prvom poluostrvu Halkidikija, Kasandri, u blizini mesta Possidi. Od 29. aprila u ovom hotelu možete boraviti po ekskluzivnoj ceni od 159 evra za 5 noćenja (6 noćenja -199 evra; 7 noćenja -229 evra). U jeku letnje sezone najniža cena za 7 noćenja je 429 evra, a ukoliko uplatite celokupan iznos do 31.1. ostvarujete dodatni popust od 5%.

foto: Promo

Još jedan luksuzan hotel u Grčkoj, čuveni Miraggio Thermal Spa & Resort 5* lux dostupan je i ove godine svim ljubiteljima hedonizma u pravom smislu te reči. Hotel se nalazi na 5km od mesta Paliouri i oko 15km od Pefkohorija, a izlazi na peščano-šljunkovitu plažu. Slika će reći više od 1000 reči. Njegova najniža cena u ovom trenutku je 219 evra za 3 noćenja, a 509 evra za 7 noćenja ukoliko se odlučite da uživate na obali mora u aprilu i maju. Za sve termine do kraja letnje sezone možete ostvariti dodatni popust od 5% za rano bukiranje aranžmana do 31.1.2023.

foto: Promo

Moderno uređen objekat sa 5 zvezdica Elinotel Sermilia Resort se nalazi u selu Psakudija, na poluostrvu Halkidiki. U ponudi su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sve sobe u okviru rizorta imaju balkon, klima-uređaj i flat-screen TV. Sezona za ovaj hotel kreće od 1. juna i najniža cena boravka (7 noćenja) je 429 evra. Ukoliko budete brzi i rezervišete svoje mesto do 31.1. uz celokupnu uplatu aranžmana, ostvarujete dodatnih 5% popusta.

