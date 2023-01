"SLOBA POTENCIRA PATRIOTIZAM, A VARAO ŽENU U RIJALITIJU" Jovana brutalno ponizila Radanovića: ISFRUSTRIRAN JE I NEŠKOLOVAN

Pevač Sloba Radanović, žestoko je udario na voditeljku Pink televezije Jovanu Jeremić. On je putem Instagrama istakao da Jeremićeva nema kredibiltet da priča o Kosovu i Metohiji, a kontroverzna voditeljka nije mogla da mu prećuti na ove optužbe.

- Radanović kada potencira srpstvo i patriotizam, isto je kao i kad je potencirao brak i porodicu u javnosti, a varao svoju ženu u rijalitiju, to je Radanović. Licimer, jedan lažni moralista i kao takav odlično je što me napao jer takvi kao što je on treba da me napadnu, oni nisu moja ekipa jer nije iskren. On jedno priča u javnosti, a drugo radi u tajnosti - lažni moral - započela je Jovana, pa nastavila:

foto: Printscreen Instagram

- On nema mozga, a nije na mom intelektualnom novou da se raspravljam sa nekim kao on, neškolovan u svakom smislu. On ne može da ulazi u fajt sa lavicom, jer on je jedan mali miš. On je isfrustriran muškarac koji ne može da se nosi sa jakom ženom, što se i videlo u njegovom prvom braku - završila je Jeremićeva izlaganje.

Podsetimo, Jovana je u jučerašnjem izlaganju za Kurir, udarila na Radanovića, istakavši da nema moralno pravo da diskutuje o ovoj temi, jer je prodajom svoje imovine dovoljno rekao.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Osuđujem svaki pokušaj manipulacije mojih reči jer sam bila kristalno jasna kao i svaki put. Moj komentar se odnosi na ljude koji su profitirali na muci iskonskih junaka - Srba koji su ostali da se bore na KiM. Oni koji su prodali svoju dedovinu za milione, pa došli na Vračar gde pijući espreso pozivaju na rat i odbranu očevine i dedovine, koju su prvobitno prodali, nikada neće imati moralno pravo da govore o kosovskom čvoru, jer su svoje prodajom imovine već rekli. Baš takvi sada žele da ušićare u najtežem trenutku za našu zemlju. Moja podrška svim Srbima koji su ostali na ognjištima i koji su pravi heroji, kojima treba dati svaki vid podrške. Nikada nisam tužila nikoga za lažne informacije, ali za ovu temu će svako ko izmanipuliše ili spinuje moje izjave biti tužen i parnično gonjen. Moj odgovor celoj kliki protiv mene je: pogledajte snimak do kraja. Uvek iza svojih reči stojim, a iza tuđih će se pobrinuti moj advokatski tim - rekla je Jovana Jeremić za Kurir.

Kurir.rs/Blic

