MOKA SLAVNIĆ RASKRINKAO ZVEZDANOVU BIVŠU! Otkrio šta je slagala: "Bio sam IZVREĐAN!"

Bivša žena Zvezdana Slavnića, Ana, prvi put javno govorila je o iskustvu koje je preživela od strane kako sama kaže, najboljeg prijatelja, supruga i nekoga koga je čekala, kako je istakla 15 godina. Međutim, Zvezdanov otac, Moka ju je gostujući kod Dušice Jakovljević oštro demnatovao.

Ana je naime, po prvi put pred kamerama priznala da je čekala Zvezdana 15 godina, dok je bio u zatvoru, te da mu je negovala majku koja je bila bolesna.

Moka Slavnić, koji je otkrio da je to laž, te da Ana čekala Zvezdana četiri godine.

- I to čekanje, danas je njegova eks rekla, nije 15 godina, nego 4 godine - rekao je Moka.

foto: Printscreen Pink

- To je sad prvi put rekla, a ja to nisam hteo da kažem. Četiri godine su zajedno. Ona je to rekla, živa istina, a što se ti vraćaš u osnovnu školu, pa niste se videli 20 godina - govorio je Slavnić.

- Pa dobro, ona je njega čekala... - rekla je Dušica.

- Četiri godine, poslednja je Švajcarska, Zvezdan je bio na skijanju. - rekao je Zvezdanov otac.

foto: Printscreen Pink

- To je parcijalno bilo, sedam ipo, pa dve ipo, pa četiri godine. Ona je rekla, meni je drago da je ona rekla, danas posle mene, naravno bio sam izvređan da sam, strašan bio kao igrač, ali da sam nula od čoveka.

Kurir.rs

