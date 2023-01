STANIJA UMALO UMRLA ZBOG ESTETSKOG ZAHVATA! Starleta doživela DRAMU, otišla na ulepšavanje, a mogla da plati GLAVOM! Ovo se desilo

Starleta Stanija Dobrojević otvoreno je progovorila o estetskim korekcijama a potom je otkrila, da je zbog jedne umalo mogla da izgubi život.

Naime, starleta je otvorila dušu i progovorila o estetskim zahvatima kao i o udvaračima u Americi.

foto: Printscreen Instagram

- U našoj prirodi je da volimo lepo da izgledamo i kako vreme prolazi, pristalica sam svega za podmlađivanje. Ne volim kada se lažu devojčice, da su mi zadnjica i zubi veštački, da sam vadila rebra, možemo svima na rendgenu da dokažemo suprotno. Radila sam grudi nekoliko puta. Sada sam se ugojila sedam kila, sve mi ode u zadnjicu i u obraze, i onda ljudi misle da sam nešto radila na licu. Ne smem na licu puno šta ni da radim, pre pola godine sam mogla da umrem – započela je Stanija, te je nastavila:

- Alergična sam na hijaluron, i ranije sam imala reakciju na ustima, i onda smo radile na licu. U momentu dok mi je doktorka davala injekcije, desila se alergijska reakcija, hvala bogu, doktorka me je bocnula i povratila. Gušila sam se i osećala da gubim sebe, bilo je strašno. Doktorka mi je rekla da bih umrla posle 20 minuta da ona nije ovako reagovala. Estetski zahvati nisu za igranje i treba pažljivo da se bira kod koga se radi.

foto: Printscreen/Instagram

Stanija većinu godine provodi u Americi gde živi i radi, a muškarcima je tamo potpuna enigma.

- Sada smo u Americi imali neku proslavu, bilo je naših ljudi, a i Amerikanaca, koji tamo ne znaju ništa o meni, totalno sam nepoznata. I ako me baš neko gleda i dopadnem mu se, znam da je to zbog onoga što vidi, a ne zato što sam Stanija. Prišao mi je jedan čovek, desetak godina stariji, multimilioner, ima privatni avion, ma ludilo – rekla je Stanija, te je dodala kako joj se gospodin udvarao.

- Pitao me je za Instagram, pokazala sam mu i rekao mi je samo: “Već sam se od prvih slika umorio od tvog stila života. Bićeš ti nekome jednog dana super trofej žena.” To me je uvredilo i odmah sam mu odgovorila, nakon čega je on uzeo svoj telefon i pokazao mi fotografiju ranča, kuća, krave okolo, livada, i pitao me je da li bih mogla da živim taj stil života. Rekla sam mu: “Uvek sam govorila da bih da odem na neku planinu da čuvam ovce” i tu sam ga opet zaintrigirala, ali sam mu rekla da nisam završila sa ovim svetom – istakla je starleta, nakon čega se dotakla porodice.

foto: printscreen instagram

- U Srbiju dolazim najviše zbog porodice, mama dolazi kod mene stalno na kafu ili ja kod nje, dosta vremena provodim i sa bratom, kao i sa bakom i dekom. Trudim se da ih viđam što više, njih dvoje imaju predivnu baštu i uživam tamo kada je lepo vreme. Brat je dolazio kod mene u Ameriku, mami je vreme, počela je da uči engleski – rekla je Stanija.

Stanija je takođe istakla da joj je majka velika podrška u svemu.

- Moja mama je velika dama, uvek je bila fina i odmerena. Naučila me je manirima, ali sam zbog bunta bila sklona da izazivam, provokativno slikam, pravim skandale. Sada tek u ovo vreme shvatam da je mama za sve bila u pravu. Možda je sada mirnija i zadovoljnija sa mnom. Nikada je nisam slušala, uvek sam radila po svom. Hvala joj što je iznela sve – zaključila je Stanija.

Kurir.rs/Blic

