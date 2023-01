BAKA PRASE VRATIO DUG OD 50.000 € ŽESTOKIM MOMCIMA! Prozivao ih na mrežama, pa ozbiljno NADRLJAO!

Bogdan Ilić iliti Baka Prase uspeo je da reši problem sa žestokim momcima i da vrati dug od 50.000 eva zbog čega je upao u probleme.

Podsetimo, prošle nedelje nepoznati muškarac zapalio je lokal koji nosi Bakino ime na Tošinom Bunaru. Jutjuber sedam dana nije imao mira, a sada je završio tu delikatnu situaciju. Ilić se požalio prijateljima da mu je stigla opomena da za manje od nedelju dana mora da vrati taj iznos, i da je u tome uspeo.

- Sve je rešeno. Neće više biti ovakvih situacija. Baka jedno priča na Instagramu, a drugo radi u privatnom životu kako bi zavarao trag. Problem sa ljudima kojima duguje pare je gotov i sada je sve u redu. Odmah je organizovano da se lokal osposobi i to se polako vraća u normalu, ali šteta je velika. Ljude koji su ga jurili za novac su namireni i nemaju nikakvih potraživanja prema njemu. Ozbiljna cifra je bila u pitanju, Baki nije bilo svejedno što su mu dali rok, ali eto, snašao se. Opasan je on. Nije ni Baka za potceniti - priča njegov prijatelj

Prema njegovim rečima, Bogdan nije smeo da provocira i vređa na društvenim mrežama one kojima duguje novac i za koje on zapravo sumnja da su mu poslali opomenu.

- Poručio je: "Ne mogu go*na klošarska da pale", a nakon toga mu je stigao poziv da mu vreme ističe. E, tada je shvatio ozbiljnost situacije. Voli Baka da se sili, pa posle traži izlaz i rešenje. Nije on privatno tako jak kako se predstavlja na internetu. On to više piše uvrede da bi se pokazao kod ženskog sveta kao opasan momak. Privatno je manji od makovog zrna. Ni dalje se ne zna od koga je uzimao novac i kome je dužan, ali priča nije bila naivna. Ti momci nisu hteli da tolerišu njegova izmotavanja. Važno je da se sitaucija smirila i dovela u red - završava naš izvor.

