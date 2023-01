"ANĐELA JE GLUPAČETINA, ZVEZDAN IMA NOVA KRILA!" Bivša zadrugarka bez dlake na jeziku: Aleks samo ovo fali da bude GORA OD DALILE

Ana je bila najveća podrška svom nevenčanom suprugu Zvezdanu Slavniću, a ni slutila nije da će je kroz samo nekoliko meseci tokom boravka u zatvorenom prostoru, prevariti sa skoro tri decenije mlađom devojkom, Anđelu Đuričić.

Međutim, on se tu nije zaustavio već je nizao skandal za skandalom. On je potom ponizio Anđelu kada se u jednom trenutku poljubio sa starletom Aleksandrom Nikolić, a kako ga je ona šutnula, brže-bolje se vratio Crnogorki koja je zbog njega pokušala da pobegne iz rijalitija.

Pevačica Sandra Rešić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla "cirkusa" koji je napravio Zvezdan Slavnić, budući da se za njega mislilo na početku da je dečko sa kodeksima.

- Meni je to nepoznavanje Anđele od strane Zvezdana. On vrlo brzo shvatio da je ostavio nešto što je već planirao da ostavi. Ne ostavljaš ti tek lako nešto posle 15 godina za nešto što ti već nije prekipilo. Ostaviš ženu koju najviše voliš na svetu za 15 minuta. Ma majke ti? To su za mene budalaštine - rekla je pevačica.

- Ono što znam o Anđeli i poznavajući tipove muškaraca poput Zvezdana, to je dupe i oko. Njih dvoje nikada neće ići zajedno. Anđela je neko ko je neurotičan. Njen piskav glasić nervirao je 90% ljudi u prošloj sezoni. Kada je shvatio onog momenta da Anđela uopšte nije tako slatka i da je u stanju da te juri 3 sata kako bi ti rekao nešto. Onda je tu Zvezdan krenuo da se hladi i pomislio je au, brate šta sam uradio - istakla je pevačica i dodala:

- Sa druge strane imaš Aleksandru Nikolić koja je definitivno tip devojke koja se sviđa takvim muškarcima. Ne pričam ja o braku i deci, nego se samo sviđa. Oni bi voleli da imaju te kokete uza sebe. Aleksandra je dala povratnu informaciju i Zvezdan je tu dobio nova krila. On bi se sada najverovatnije otresao Anđele. On je čak rekao da on ima kodekse i ne bi mogao to Anđeli da uradi. Pa ja ne znam kakvi su ti kodeksi, ako ja juče u 9 ujutru uključim TV i vidim tvoj intimni čin u ujutru koje je za mene jedno obično iživljavanje nad jednom devojkom. Jer ako si to tako učio o seksu, ja onda ne znam ništa o seksu ili sam ja budaletina. Onda ja gledam kako se ti od 9 do 4 popodne iživljavaš nad jednom devojkom koja ima 24 godine.

- Zvezdan Slavnić nema trunku emocija prema Anđeli Đurišić. Ono što ga tu malo dira i tera ga da se zatrese je Aleks Nikolić, ali ona je vrlo dobro svesna da ako uđe u tu vezu sa Zvezdanom. Postala bi gora od Dalile od prošle godine. Tako da ima još malo mozga. Anđela je za mene obična glupačetina - rekla je pevačica.

