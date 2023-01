"NISAM SE MEŠAO U TO DA JE ŠARAO I VARAO" Brat Hasan progovorio o pričama da je Šaban bio neveran, pa spomenuo GOCU

Pevač Hasan Dudić prvi put je progovorio o aferama koje su se vezivale za njegovog pokojnog brata Šabana Šaulića, pa je otkrio da nikad nisu otvoreno pričali o tome, te i da je kralj narodne muzike verovatno šarao po estradi, ali da je uvek najviše voleo suprugu Gordanu Šaulić. Hasan tvrdi da se, bez obzira na priče koje i danas kruže, njegova udovica Goca uvek trudila da porodicu drži na okupu, te i da u tome ništa nije moglo da je zaustavi.

- Što se tiče tih čuvenih priča da je Šaban varao Gocu, on i ja nikad nismo o tome otvoreno pričali. Godinu dana sam stariji od Goce, nisam se mešao u te priče da je bio neveran i da je šarao okolo, ali znam da mu je ona bila centar sveta. Očuvala je tu porodicu na okupu, raspali bi se da nije bilo nje. Ona se trudila da, uprkos svemu, pa i onim najtežim trenucima, bude ta koja vuče sve točkove. Šaban je ceo život bio na putu, kao oficir je živeo, i porodica je na to morala da se navikava. Retko kojoj ženi je to pošlo za rukom - priča Dudić i nastavlja:

foto: Printscreen/Pink

- Goca je tačno znala šta i kada mora da uradi, kad treba na nešto da zažmuri, kad da prećuti, a kad da reaguje. Šta god da je radio moj brat Gocu je mnogo voleo.

Pevač kaže da Šauliću redovno posećuje grob, te i da se tamo s njim uvek ispriča i da odlazi i kad mu je teško.

foto: Zorana Jevtić

- Mom bratu non-stop idem na grob. Nekako mi je lakše kad odem tamo, uvek se ispričamo. Svi znaju koliko smo mi bili vezani. Nikad nisam mogao da zamislim da će ovako da ode. Desilo se šta se desilo i to nikad ne možemo da predvidimo. Svakog dana se čudim što sam i dalje živ zbog mojih alergija. Davali su mi jedno vreme penicilin, posle sam saznao da nije trebalo da primam, dobro sam pretekao. Alergije je imao i Šaban, doktori su mu predlagali da prestane da puši. Konzumirao je tri paklice cigara na dan, nikad nije hteo da ostavi. Uvek je bio promukao i pričao mi je da ne bi pevao kao slavuj kad bi batalio. Bacao sam mu paklicu kad god smo bili zajedno, on se smeje, gleda me i izvadi novu. To svima smeta, ali on je bio unikat. Njegovom glasu ništa nije smetalo. On je bio božji čovek. Nikad se nije razboljevao. Ja pamtim samo da je imao jednom prehladu u životu i to je sve - kaže Dudić za Republiku.

I dalje čekam nacionalnu penziju Hasan kaže da se ništa nije promenio kad je u pitanju njegovo pravo na nacionalnu penziju, a sada je rekao da je mnogo pevača koji je ne zaslužuju, a čekaju u redu za istu. - Napisao sam preko 1.000 pesama, ako ne i više. Pisao sam za Sinana, Šabana, Anu Bekutu, Ljubu Aličića... Ma mnogima. Napisao sam Bekuti pesmu "Rano moja, rano ljuta". Dokazao sam se, dobio sam nagradu za životno delo i istaknuti sam umetnik ove zemlje. Neshvatljivo mi je da i dalje čekam u redu za nacionalnu penziju. Možda je grubo što to kažem, ali mnogo je pevača koji čekaju u tom redu, a nisu je možda dostojni. Bar ne da je dobiju pre mene. Svaka čast svakome na njegovom radu, ali mislim da ja ispunjavam sve uslove za to. Imam rezultate za svoj rad, za sve što sam do sada uradio. Valjda će se sve to ostvariti. Meni je preko potrebna, ali, pre svega, zaslužena je. Ja bih voleo da moje pismo koje sam jednom napisao pročita predsednik.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

01:15 NAKON BISTE, ŠABAN ŠAULIĆ DOBIJA I ULICU?! Harmonikaši otkrili šta misle o spomeniku KOJEG JE HASAN DUDIĆ OCRNIO (VIDEO)