DEDA MAJE MARINKOVIĆ U BOLNICI! Pozlilo mu kad je video kako mu Filip Car TUČE unuku, Taki ga pozvao na obračun

Turbulentni odnos Maje Marinković i Filipa Cara se menja iz dana u dan, a u njihovoj poslednjoj svađi u "Zadruzi", Car je je brutalno izvređao rijaliti zvezdu i njene roditelje, ali i njenog dedu, što je mnoge ostavilo bez teksta. Ovim povodom se oglasio i Majin otac, Radomir Taki Marinković, koji je priznao da nakon ovih teških reči ne može da dođe sebi.

- Možete li vi da se stavite bar na trenutak na moje mesto, kao da ste vi njen otac? Šta da prokomentarišem, šta da kažem? - počeo je razgovor Taki, a potom dodao da sve ovo stresno pada i Majinom dedi.

- Moj otac, koji ima 83 godine, je u bolnici. Gleda rijaliti, odneo sam mu televizor. Kako se čovek od 83 godine oseća kada gleda da ga neko tamo nabija na onu stvar? - ističe on.

Taki ne krije da priželjkuje obračun sa Carem.

- Ja sam ga letos zvao da se vidimo, pa što nije smeo da se vidi sa mnom?! Ja jedva čekam da ga vidim. Mislite da će ovo tek-tako da se završi?! Kao Kristijan, za uvo i noga u d*pe. Je l' treba da uđem u "Zadrugu", da nabijem nekom viljušku u oko?! To bih ja uradio, ne samo Caru, imam ja tamo 20 dušmana! Ne pričam sa Zoricom, Miljanom Vračevićem, Lepim Mićom, Janjušem. Car je obično đubre koje mrzi Maju, to je dokazao! Može da se šepuri kad tu nije Kristijan Golubović, ja ga zovem da se vidimo, on sa mnom ne sme da se vidi - objašnjava Taki.

Na kraju razgovora, Taki je objasnio da mu nije jasno Majino ponašanje.

- Maju bih samo pitao šta radi od svog života! Druži se sa mojim neprijateljima tamo. To što Neca kaže da je Car napravio krpu od nje, u pravu je, to je tačno. Što ona sebi to dozvoljava, ja stvarno ne znam. Napravio sam princezu od nje, a vidite kako mi vraća. Super je bila prva četiri meseca, a šta je sad? - zaključio je.

