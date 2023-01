SAŠA VIDIĆ URNISAO ČEKIĆKU, POMENUO I BRENINE I CECINE PERIKE: "Bedo, toliko si gadna da su te zatvorili u skladištu hipermarketa"

Verbalni rat između Saše Vidića i Andreane Čekić posle petogodišnje pauze, po svemu sudeći, ponovo se zakuhtava i preti da postane još brutalniji nego 2018, kad je danima punio novinske stupce.

Iako je pevačica u nedavnom intervjuu istakla da je modnom kreatoru oprostila sve uvrede koje je tada uputio na njen račun, Vidiću je jako zasmetalo to što ga ona opet pominje i povezuje sa Svetlanom Cecom Ražnatović, s kojom više nije u prijateljskim odnosima.

Naime, Andreana je istakla da više uvrede ne prima k srcu i da ništa i ne očekuje od Saše jer je on "uvredio i Cecu, koja ga je hlebom hranila i izdržavala".

- Kad sam shvatila da je ovaj posao satkan od talenta, truda, ali i šou-biznisa, njega sam bacila u tu treću fioku, gde je sve dozvoljeno. Ne primam više uvrede k srcu. Osoba koja je bila spremna da uvredi onog ko ga je hlebom hranio, mogu slobodno reći i izdržavao... Mislim na Cecu, jer znam da je tako bilo, šta dalje reći? Ja nisam bila prisna s njim, bili smo saradnici. Kad sam dolazila iz Beča, znala sam za njega jer je radio sa Cecom, zato smo započeli saradnju. Lepo me je oblačio, bilo je i promašaja nekad. Ali nije sve do njega, nekad je bilo i do mene. Imao je on lepe rezultate dok je bio normalan. Automatski znam da je osoba koja nije zadovoljna sobom - bučna. To kažem iz ličnog iskustva - rekla je Andreana za Svet.

Ova pevačicina izjava je toliko iznervirala Vidića da je, kad smo ga pozvali za komentar, odmah počeo da sipa uvrede.

- Ma nek ta Čekićka p**i k**ac. Laže k**va da smo bili saradnici. Dolazila mi je u atelje svako jutro, dramila i molila da bude jeftinije. Nebitna je ona, više ne postoji. Ona mene nije maltretirala dok smo radili, mogla je samo da smrdi više ili manje. Kaže da me je stavila u treću fioku? Da li ona ima tri fioke u mozgu? Nema ona to. Ona je jedna seljanka. Prosta. Šta ću ti ja, ženo, što su te držali zatvorenu u hladnom skladištu hipermarketa? Bila si toliko gadna da su te ostavili tamo čisto da te drže. Ajde, bre, ćuti i vrati se tamo odakle si potekla. Bedo - poručio joj je Saša.

Kreator je rekao i da Čekićki pomoći nema.

- Nema njoj pomoći. Nema ništa. Ona je lice operisala, udala se, a onda ju je muž bacio u đubre i idemo dalje. Zašto Andreana više ne nosi perike u Dubaiju? Mnoge velike zvezde su oporavile svoju kosu i više ne moraju da nose perike - Lepa Brena, Ceca i Lepa Lukić... Andreana mora i dalje jer je gadna i jer nosi perike iz porno-šopa. Svaka budala sada uživa u Dubaiju. Ona nema para da bude svaki dan u nekom ekstraskupom hotelu - završio je Vidić.

Pozvali smo pevačicu kako bismo čuli njen komentar povodom Vidićeve izjave, ali njen broj telefona je bio nedostupan.

Podsetimo, rat između bivših saradnika buknuo je kad ju je Saša izvređao u jednom modnom žiriju nazvavši je "Grdanom", kao i da je "izmislila trudnoću zbog marketinga", a ona mu je uzvratila rekavši mu da je "Ceca pomogla da se ne uguši u svom izmetu".

