ČUVENA JUGOSLOVENSKA VODITELJKA SMEŠTENA U DOM ZA STARE: Rosanda Kovijanić jedva dočekala da se USELI, a evo kako danas živi

Čuvena jugoslovenska voditeljka Rosanda Kovijanić, spikerka sa najdužim stažom, ovog meseca je postala stanarka Doma za stare u Podgorici. Dom je otvoren posle dugo čekanja, a Rosanda Kovijanić je došla vedrog duha.

- Važno je da se Dom završio, da sam se uselila i da će posle mene za početak ući osamdesetak stanara za prvo vreme. Dom će se popunjavati kako korisnici budu završavali administrativne obaveze. Interesovanje je ogromno, što je očekivano. Podgorici je nedostajala jedna ovakva institucija. Mislim da je to propust veliki da nemamo gde da smjestimo ljude, da se druže. To je pomalo nemaran odnos prema ljudima u godinama, uopšte prema čoveku. Mladi misle da starost neće nikad doći, a vreme jako brzo prolazi. Sve što ide, brzo dođe. I zaista dođe, tako i useljenje u Dom, koji smo čekali od juna 2021. Sve biće danas, biće sutra. Nedostaje ovo, nedostaje ono. Mi smo čekali i dočekali. Radujem se, što je blagi izraz prema onome što osećam - kazala je ona za "Pobjedu".

Za život u Domu za stare, kako ističe, motivisala ju je - starost.

- Motivisalo me je to što starim, svakim danom sam sve starija. Tu su i zdravstveni problemi. Zašto bih opterećivala moje unuke, oni imaju svoje porodice. Ja ne želim nikoga da opterećujem, čak ni svoje prijateljice. U jednom životnom periodu sam imala ponude od dve prijateljice. Jedna me je nudila da dođem da živim sa njom. Ima svoju kuću u Donjoj Gorici. Međutim, ja sam odbila. Druga živi na Malom brdu, ima veliki stan. S njom se družim 54 godine. Pozvala me da dođem, rekla da ću imati svoje kupatilo, sobu, biće nam lepo. Rekla sam hvala, ali ne mogu. To ne bih bila ja, deo mene. Volim ljude, ali to defilovanje - jedna žena, druga žena dolazi, imate poverenja, nemate poverenja. U Dom imam poverenja jer su tu kvalifikovani ljudi, ličnosti predodređene da rade ovaj posao. Kada nekome verujete, onda je to normalno da želite sebi da učinite ugođaj. Za mene je ovo ugođaj, u ovom dobu zaokružila sam svoj životni put, prošla sam sve životne faze i jednostavno ovo je meni smiraj dana - navela je Rosanda za pomenut medij.

Rosanda je, podsetimo, radila na nekadašnjoj TV "Jugoslavija", pa potom "Titograd", te "Crna Gora".

