DŽEHVINOG BRATA I SNAJKU RAZAPINJU PO MREŽAMA! Savo se konačno oglasio i BRUTALNO odgovorio drušebrižnicima

Sava Džehverović, rođeni brat pevačice Teodore Džehverović, oglasio se za nakon brojnih kritika i uvreda na njegov i račun njegove trudne žene Adriane, koje su preplavile mreže.

Naime, snimak na kom uzbuđeni bračni partneri pred najbližim članovima porodice i prijateljima otkrivaju pol bebe pokrenuo je buru na mrežama - i dok jedni dele njihovu sreću, drugi ih najstrašnije osuđuju, a ozbiljan talas hejta krenuo je na Tviteru, gde se masovno deli njihova stara fotografija, s početka veze.

Otkrivanje pola deteta nešto najlepše na svetu 😍 pic.twitter.com/4KQh9DYWp8 — iskreni komentator (@caosvima_) January 22, 2023

Sa druge strane Sava ističe da suprugu i njega negativni komentari ne dotiču.

- Iskreno, ne pratim Tviter niti šta se komentariše na toj mreži, koristim je samo za potrebe posla, ostalo me zaista ne zanima. Što se tiče tih komentara, nemam šta da kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ono što su mislili tada, kada smo nas dvoje počinjali, misliće i sada, a mi smo postigli ono što smo što smo hteli - uživamo u svojoj sreći, imamo familiju oko nas koja nas podržava, moju sestru, buduću tetku... Kakvi god da ste, ne možete sve da zadovoljite, sve i da ste najbolji na svetu - priča Sava i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Oko nas su ljudi koji nas vole i podržavaju. Bilo je trenutaka, kada je Teodora bila u "Zadruzi", kada smo preispitivali neke svoje odluke, to je sve normalno, ali danas toliku podršku imamo da... Imamo sijaset pozitivnih komentara, ljudi se oduševljavaju nama, pozitivno utičemo na njih. Svakako, ne očekujemo da ćemo imati podršku svih ljudi na ovom svetu. Neki će misliti da je to nenormalno, da nije ok, ja to razumem, ali mi smo opstali i radimo to što radimo, ostvarujemo svoje ciljeve i snove i, Bogu hvala, ide nam. Srećan sam zbog svega što nam se desilo, pogotovo u poslednjih godinu dana - završio je Sava izlaganje.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Sava je prošlog leta oženio 15 godina mlađu influenserku Adrianu Kadar, koja je imala svega 14 godina kada su otpočeli vezu. Džehverović je imao 29 kada su se zavoleli, a upoznali su se u školi, gde joj je privremeno bio profesor.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

01:10 Intervju Teodora Džehverović