IMAO SEKS S DALILOM I MARIJANOM ISTO VEČE: Mateja se svima hvali da je bio intiman sa obe drugarice, SMUVAO IH NA ŽURKI!

Već nekoliko dana gradom kruže priče o tome da su Mateja Matijević i Marijana Zonjić imali seks-šemu, a u sličnu konotaciju dovodi se i Dalila Dragojević, za koju se takođe govori da je bila intimna sa ovim bivšim učesnikom "Zadruge".

foto: Printscreen/Instagram

Kako je ispričao izvor blizak Matijeviću, navodno je on bio intiman sa ove dve devojke na jednoj žurki koja se desila nakon završetka prethodne sezone rijalitija "Zadruga".

foto: Printscreen/HypeTV

- Ovu priču čuo sam od čoveka kojem je lično Mateja ispričao da je isto veče imao seks najpre s Marijanom, a onda i s Dalilom. To se dogodilo na žurki u jednoj vili, gde je bilo dosta poznatih, uglavnom iz sveta rijalitija. Koliko sam shvatio, Marijana i Dalila znaju da su obe bile intimne s njim, ali im to ne smeta. Njih dve se druže, možda su se i dogovorile da to urade. Uglavnom, shvatio sam da oni to ne kriju jer je Mateja to ispričao u društvu gde je bio i moj poznanik, dakle svestan je bio da će se pročuti - naveo je izvor Kurira.

foto: Printscreen Youtube

Niko od aktera ove priče juče nije odgovorio na naše pozive. Zanimljivo, pre oko godinu dana, dok je Zonjićka bila u "Zadruzi 5", za medije se oglasila njena drugarica Maja Tačina, koja je tada rekla da je Marijanu muvao upravo Matijević.

foto: Printscreen/Instagram

- Mateja je jedan od mnogih zadrugara koji je dugo pisao Marijani. Ne mogu tačno da se setim kad je to počelo, ali njihovo poslednje dopisivanje je bilo pred početak "Zadruge 5". Ubiće me sada. Interesantna je stvar da sam baš sada, kad sam probala da nađem tu prepisku, ustanovila da su sve poruke s njim obrisane - kazala je ona.

Kurir.rs/I.E.

