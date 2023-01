Pevačica Katarina Grujić našla se u žustroj raspravi sa starletom Stanijom Dobrojević nakon što su ušle u polemiku oko plastičnih operacija.

Starleta je osudila pevačicu rekavši da ima znatno veće grudi od nje, ali da je ona prikladnije to prekrila.

00:48 SUKOB STANIJE I KATARINE GRUJIĆ OKO VELIČINE GRUDI! Pevačica obrusila u studiju: Obrazložila svoju uvredu koju je uputila starleti

Katarina Grujić je oduvala sa odgovorom da je viša od Stanije za tri glave, a u "Pulsu Srbije" je rekla šta zapravo misli o tom sukobu usred emisije sa Stanijom.

- Nisam se naljutila, samo želim da ona ne misli da sam htela namerno da joj naudim. Ona je rekla da imam veće od nje, a ja sam to demantovala rekavši čak i da ih imam, to se ne bi primetilo jer sam viša za tri glave. Drago mi je da je ona shvatila da nisam htela da je uvredim, već sam to ovako rekla kroz šalu - poručila je pevačica.

Kurir.rs