ZA NJU SIGURNO NISTE ČULI, A SARAĐIVALA JE SA SVETSKIM MUZIČARIMA: Jelena se vratila u Srbiju samo sa jednim ciljem! (VIDEO)

Jelena Krstić je 2000. godine napustila Srbiju i otišla u austrijski Grac da studira na muzičkoj akademiji.

Nakon četiri godine, preselila se u Beč, u kojem živi i danas, a iza sebe ima zavidnu karijeru. Iako je u Srbiji ne poznaju, ona je u Evropi i te kako poznata.

Sarađivala je sa Hose Felicianom, muzičarem koji ima 10 Gremi nagrada i ugravirano ime u Holivudu. Pored njega, uspešnu saradnju ima i sa globalno poznatim Stingom, ali i sa mnogim drugim velikim imenima.

foto: Kurir televizija

Hose Feliciano nikada nije imao prateće vokale na sceni, a upravo je Jelena Krstić bila prva osoba koja ga je "pratila", samim tim otkrila je kako izgleda saradnja sa stvarno velikim umetnicima, koji su praznati kao takvi svuda u svetu.

- Svi misle da su oni nedodirljivi. Ali nije tako, oni su sasvim normalni ljudi. Možete da pričate sa njima o bilo čemu, veoma su otvoreni, prizemni i jednostavni za rad.

Nakon toga, ispričala je priču kako je došlo do upoznavanja, pa potom i saradnjom sa Stingom.

- Kraljevska Švedska porodica svake godine dodeljuje nagradu "Polar prize award" za životno delo nekom od muzičara. Te godine su proglasili Stinga, a on je želeo da mu tu nagradu dodeli Feliciano, jer je rekao da je on njegov idol i da se dosta ugledao da njega tokom muzičke karijere. Samim tim je Feliciano to i uradio, pa smo otpevali jednu njegovu pesmu i jednu od Stinga na toj dodeli - rekla je Krstić, pa nastavila:

- Sting je posle nekoliko meseci imao koncert u Beču. Ja sam tada živela sa mojom porodicom kuća do kuće sa Felicianom. Nas troje smo sedeli u dvorištu i pili kafu. Sting kada je ušao pozdravio je kućnu pomoćnicu i majstore koji su se tu zatekli, potpuno normalan i prizeman čovek. Pričali smo o espresu, vinima, uopšte nisu bile muzičke teme.

00:51 ZA NJU SIGURNO NISTE ČULI, A SARAĐIVALA JE SA SVETSKIM MUZIČARIMA: Jelena se vratila u Srbiju samo sa jednim ciljem!

Nakon toga, ona je rekla da su najveće zvezde zapravo prizemne, dok su egocentrične one koje nisu baš svetski priznate.

- To me iritira. Nikada nisam osetila da je neka velika zvezda u čijem sam prisustvu bila umišljena ili arogantna. Dok u Srbiji stičem utisak da je drugačije. Aleksandar Sofronijević, sa kim sarađujem u Srbiji, je veliki izuzetak. Aleksandar i ja imamo saradnju drugog tipa, ja sam magistar pedagogije pevanja pop, džez i klasične muzike. Kada je čuo da imam svoj kurs, da sam kouč poznatim i manje poznatim pevačima, on me je pozvao da budem voklani producent u njegovom studiju i svako po peva u studiju mora prvo da prođe kroz moje ruke - otkrila je Krstić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs