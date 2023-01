KAD STANIJA PROCENI: Duško Tošić je najzgodniji frajer u SRBIJI! Dobrojevićeva bacila oko na sportistu

Duško Tošić važi za jednog od najboljh frajera kada je reč o sportu.

Sa tim se slaže i starleta Stanija Dobrojević koja je dala svoju procenu. I to javno.

Ona je gostovala na Pink televiziji u emsiiji kod Ognjena Amidžića koji joj je postavio direktno pitanje:

foto: Nemanja Nikolić

- Koji je najzgodniji fudbaler iz Srbije - upitao je domaćin emsije.

Starleta se malo femkala, ali je brzo došla do zaključka:

- Jao Bože zašto me to svi pitaju? Uvek me tako pitaju. Spominjala sam od Sofije Milošević, ali evo da ne bude to, neka bude Duško Tošić - rekla je kao iz topa.

foto: Nemanja Nikolić

Nije poznato da li se sportista i starleta poznaju ali jedno je sigurno da Stanija ima ukusa.

Da je slaba na fubalere svedoči i njena ljubavna biografija. Ona se svojevremeno zabavljala sa Gojkom Kačarom, Ademom Ljajićem i Vladimirom Volkovim.

Stanija i Adem bili u kratkoj ali slatkoj vezi. Viđeni su na crnogorskom primorju, ali romansa je bila, izgleda, kratka. Starleta je za Ljajića imala samo reči hvale.

- E neću ništa da vam kažem! Pa, može li da prođe jedan jedini dan a da nisam zaljubljena i da nisam u „ozbiljnoj” vezi s nekim fudbalerom?! Ruku na srce, Adem je mnogo sladak i simpatičan dečko, a što se veza tiče, verujem da ćete upravo vi biti prvi koji će znati sve detalje ako bude ozbiljne veze, i to je sve što zasad hoću i mogu da kažem - bila je zagonetna starleta te davne 2012.

Stanija je pričala i da joj je Vladimir Volkov slao i ljubavne i preteće poruke.

- Prvo mi je slao ljubavne poruke, a sada i preteće. Ali ne bojim se ja devojčica- rekla je i objasnila i kako je izgledalo njihovo “druženje“.

- Dečko mi se udvarao mesec i po dana, dolazio je svaki dan posle treninga u Rumu da me vidi, pa makar i na pola sata. A onda su u pojedinim medijima objavljene naše zajedničke fotografije uz priču da smo u vezi. On je tada preko noći postao frajer. Čuj, frajer?! Tim povodom sam na "tviteru"napisala:

- Počeli su da me spajaju i sa devojčicama -Vladimir Volkov. Bolje bi bilo da je ostao pri svojoj prvoj odluci da igra za Crnu Goru. Našoj reprezentaciji nisu potrebne devojčice", izjavila je Stanija tada, uz konstataciju da ona nije ta koja trči za picopevcima.

- Nisam mu dala šansu, pa sada preti- zaključila je ona.

Što se Kačara tiče, Stanija je gostujući u Sceniranju na Kurir televiziji otkrila da mu je verovala

- Pozdrav za Gojka, da se ne ljuti što ću sad ispričati. Dopisivali smo se dva meseca preko Fejsbuka, on je tad bio na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a ja u Americi. Počeli smo da se zabavljamo čim smo se vratili u Srbiju i posle dve nedelje otišli smo u Hrvatsku. Imam dečka sportistu, otišli smo u Split i sećam se u hotelu izlaze Brena, Boba, Novak, Troicki, Zimonjić.Tamo se igrao Dejvis kup. Novak je prišao da se javi Kačaru koji me je predstavio kao svoju devojku. Tad sam prvi put videla Novaka uživo, dao nam je karte za meč. Ja ga pratim od 2007. i jedina osoba za kojom sam trčala da tražim fotografiju je Novak Đoković. Svi u kući ga obožavamo, a sad sam imala priliku da ga vidim uživo, iako sam ga gledala na US Openu 2007. kad još nije bio u vrhu- objasnila je ona.

foto: prinstcreen Amidži sou

Lj.Stanišić

04:38 KAČAR ME JE OSTAVIO ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Stanija otkrila detalje veze sa sportistom: BIO LJUBOMORAN NA MENE, A KRIO JE ENU POPOV!