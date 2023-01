"OVDE ME BAŠ DOBRO NABADA" Indi o BATINAMA koje je popila od rođene sestre: Mi se glasno BIJEMO i MAKLJAMO! Otkrila razlog TUČE

Pevačice Indira i Edita Aradinović žestoko su se potukle usred bela dana i pesnicama dokazale da iz sestrinske ljubavi vrlo lako može da se izrodi brutalno nasilje, a razlog njihovog sukoba su navodno pretnje koje je Indi upućivala mlađoj sestri.

Sad je Indi progovorila o skandalu u Novo jutro kod Jovane Jeremić.

"Sem ovog skandala ništa se ne dešava u mom životu. Januar je mesec koji mi određuju budućnost. Mogu da kažem da ovo nije stari snimak, nije ni sveže nov, to se desilo relativno skoro. Bože moj, kao u svom porodicama, gde ima ljubavi ima i da kažem obračuna. U mom slučaju ovo se desilo s mojom sestrom zbog našeh sličnih temperamenata, ljubavi... Mi smo dve ozbiljne glave, kad se spojimo ti je jaka energija. O Editi mogu samo najlepše, to je jedina osoba koja mene može da rasplače i nasmeje", rekla je Indi na početku razgovora.

foto: Printscreen

"Ovde me baš dobro nabada. Nemamo problem sa emocijama, mi se glasno bijemo, čupamo, kidamo, makljale, ali to su zaista emocije. A ovo se dešava u svačijim porodicama, ali o tome ćute, kriju... Edita je ovde čisti bokser, stav Kneleta. Ozbiljna je bila frka. Oko telefona, nisam očekivala da će do ovoga doći, nije ni Edita. Jadna moja majka kroz šta je prošla, ona je carica, kraljica", objasnila je Indi.

"Mi smo rođene sestre, ali ne neprijatelji. Ništa loše ne mogu da kažem protiv nje. Mi nismo tako vaspitane, možemo da ne razgovaramo privatno, mi opet ne bismo pljuvale jedna po drugoj. To je vid nevaspitanja, to je iznad porodice. Rođenu sestru ne mogu da ogovaram, mogu da joj kažem u lice", rekla je Indi.

foto: Printscreen/Pink tv

"Mi se tako volimo, to je deo naše ljubavi. Ljubav je kad si žrtva, transparentan", rekla je Indi i rekla da se nisu posvađale zbog nekakvog eksplicitnog snimka koji bi kompromitovao Editu u jednom trenutku.

Pevačica je progovorila i o ljubomori prema sestri o kojoj se spekusila u medijima.

foto: Printscreen

"Edita je uspešnija, i ja sam ponosna zbog toga i ne bih volila da je u nekom problemu. Sve bih uradila da ona bude uspešnija. I ona isto tako misli za mene. Mi ne damo jedna na drugu. Razlog nije neki muškarac, ni ljubomora ni neki snimak... Vrlo smo vaspitane i tu se zna granica i zna se dokle ide svađa. Nema mesta pljuvanju", otkrila je Indi.

kurir.rs

Bonus video:

00:38 Edita Aradinović u kupaćem kostimu