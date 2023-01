"TO MI JE GREŠKA ŽIVOTA! NEMOĆAN SAM" Bolna ispovest Moke Slavnića, ISPLAKAO DUŠU u Sceniranju, sve o Zvezdanu, UBISTVU, Ani...

Zoran Moka Slavnić otkriće sve detalje životne priče u Sceniranju kod Ljiljane Stanišić večeras u 20 časova na Kurir televiziji.

Moka je Slavnić zaplakao je govoreći o sinu Zvezdanu i tragediji koja je njegovu porodicu zadesila. U Sceniranju se prisetio Zvezdanovog odrastanja i ispričao bol koju u sebi nosi jer sa svojim sinom Zvezdanom nije proveo vremena koliko je kao otac trebao.

- Nisam znao Zvezdana tako, malo smo vremena proveli zajedno proteklih 20 godina. To je jedna tuga. To je bila najveća ljubav između oca i sina, do 14-15-16 godine. Obožavali smo se - rekao je Moka.

foto: Nemanja Nikolić

Slavnić se dotakao i velike porodične tragedije koja je zadesila njegovu porodicu, otkrio je kako se osećao kada mu je sin odlazio u zatvor, a onda se tokom prisećanja Moka prepustio emocijama i zaplakao.

01:02 REKLA MI JE DA SAM JA NULA OD ČOVEKA! Moka Slavnić zaplakao u Sceniranju i progovorio prvi put o Aninom ulasku u rijaliti

- Nemoćan sam. Dobijam zakasnele vesti, znao sam da to majka neće moći sve da iskontroliše. To mi je greška života što ga nisam uzeo za sebe. Mogao sam to da uradim i na silu - rekao je Moka Slavnić kroz suze u Sceniranju.

