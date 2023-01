TAJNA ANINOG BROJA 996 OTKRIVA DA NIŠTA NIJE SLUČAJNO Evo da li ima nade za POMIRENJE Zvezdana i nje, zašto je ovaj datum KLJUČAN

Ulazak Ane Ćurčić sada već bivše supruge Zvezdana Slavnića koje je on prevario u Zadruzi sa Anđelom Đuričić postao je tema broj jedan.

Gosti Jovane Jermić su bili Ružica Kralj, Srđan Stojić a u emisiju se u jednom trenutnku se uključila i Vesna Rivas.

foto: Printscreen YouTube

- Ana Ćurčić je ušla u Zadrugu, sada je vreme da vidimo šta ljudi kažu i kako. Ana je potkačila i Zvezdana i Anđelu koju je pitala da li je oprala zubiće, a sa njim je ušla u mnoge sukobe - pokrenula je temu voditeljka Jovana Jeremić:

- Ja mislim da su oni oboje emotivni manipulatori. Ona je ušla jer je prevarena, ona ulazi sa tom pričom, ali nema sumnje da se to nije dešavalo i ranije. Ona je ušla sa predstavom sebe da je prevarena žena, ali nije trebalo tako. Ona je treba da uđe kao dama, njeni brojevi su bukvalno udario tuk na luk, a ona mu je unela nemir, ne može da se smiri. Horskopski znaci poput njihovih Vaga i Škorpija, teško opstaju u braku. Jeste on nju voleo, ali ne više. Ona uništava čoveka koji je našao svoju sreću. Ona je ponizila sama sebe, a njih dvoje nikada neće biti zajedno. Njoj je sa razlogom Bog dao da on one, i nek bude srećna zbog toga. Ima tu ljubavi za nju, samo lagano - dodala je Ružica.

foto: Printscreen

- Ma on je izabrao... Putuj majstore gde ti je volja, ali život sve to refundira kad tada - dodala je Jovana.

- Ako unutra nisi srećan, nigde nisi srećan, kako zračiš, tako privlačiš. - dodao je Srđan.

- Karmičke veze su najgore, tu vas osoba manipuliše i ostavi na kraju - rekla je Ružica.

foto: Printscreen

- Ako ja sam sebe promenim, promeniću i ljude i svet oko sebe. Sve zavisi kakav sam, a ako ja promenim sebe, promeniću sve.

U jednom momentu se uključio novinar Miloš Raonić koji je rauzgovarao sa Vesnom Rivas.

- Ja ne znam da li da smejem ili da plačem. On ne zna gde je i kako je samo gleda gde da ode i da se pomeri. Oni malo lažinjaju i Zvezdan i Ana, ali ona je sama sebi čestitala rođendan, 27. septembra. Oni kažu da su ista generacija, ali nisu. Ja znam da je ona starija od njega četiri godine. A njen broj je 996, a sama Zadruga je počela 9.9.2022. to je taj broj 996, a Zvezdanov rodi kod je 7119, on ne zna šta hoće. Ima toliko godina, a ništa nije uradio. Ako on izdrži dva dana još biće dobro sve, a inače je ovo Anđelina godina, ona je "Ja pa ja"... Zvezdan je vrhovni sudija, a njih dve su njegove jedinke. On ima telo od 46 godina, ali mu je duša mlađa za onaj period koji je bio u izolaciji - pričala je Rivasova.

foto: Printscreen

- Velika je sličnost između Ane i Anđele, on je to osetio, ali je sam rekao da mora da je obrađuje. Ana je obnrađena sama po sebi, znaju se ceo život, a to su žestoki momci. Ona nema pravo da proziva Anđelu, ali može da bude ljubomorna na njenu mladost. Biće tu svega - dodala je rekla Vesna.

kurir.rs/pink.rs

