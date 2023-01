JK BLOKIRALA STANIJU NA INSTAGRAMU ZBOG DUŠKA TOŠIĆA! Starleta ispašta zbog SPORTISTE: Biće belaja!

Jelena Karleuša blokirala je Staniju Dobrojević na Instagramu zbog Duška Tošića.

Do blokade na društvenim mrežama je došlo zbog toga što je starleta javno pohvalila pevačicinog supruga.

Ona je, podsetimo, u emsiji Amidži šou na direktno pitanje voditelja koji je najzgodniji fudbaler iz Srbije kao iz topa rekla da je to Tošić.

- Jao,Bože, zašto me to svi pitaju? Uvek me tako pitaju. Spominjala sam od Sofije Milošević, ali evo da ne bude to, neka bude Duško Tošić - rekla je ona.

Da ima ukusa to nije sporno, ali je zbog te izjave dobila blok od muzičke zvezde.

Naime, Stanija je do jutros uredno pratila malu od skandala, njen život i rad na društvenim mrežama, ali to će sada moći samo iz medija jer je na socijalnim mrežama blokirana.

Jelena je poznata po tome da često blokira ljude na Instagramu. Iako važi za veliku šou biz zvezdu, mnogima je čudno kako ima vremena da se bavi blokiranjem ljudi na Internetu..

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Stanijom da nam prokomentariše potez JK, ali i da nam otkrije zbog čega se od svih fudbalera odlučila baš za Tošića, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Do kada će starleta biti "kažnjena" na Instagramu i zbog čega kada je afirmativno izjavila za Duška Tošića ostaje nam da vidimo.

