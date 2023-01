EVO KAKO JE ANA PROMENILA PLOČU ZA DAN! Zvezdanova bivša OCRNILA rijaliti, pa ušla u šou da se OSVETI

Ana Ćurčić je polako, ali sigurno pripremala teren za ulazak u Zadugu kako bi bivšem partneru Zvezdanu Slavniću pomrsila konce.

U prilog tome svedoče poruke u čiji posed je došao Kurir.

Iz njih se jasno vidi kako negoduje zbog rijalitija, ali i da ima nameru da uđe kao dama.

- Pa gde ću, muž mi je uz njega i u dobru i zlu, kakva Zadruga. Pa oni ovo žele. Čekam Novu godinu, pa polako. Uostalom, videćeš i sam. Samo neka guraju, to je Pink zlo - napisala je Ana u komunikaciji sa svojim prijateljom na Instagramu.

Njegova procena je ljubavna saga između Anđele i Zvezdana lažna: - Vidim da guraju na silu tu priču - ocenio je on.

Ona se nije složila sa tim i nekoliko dana kasnije otkrila da ipak ulazi u rijaliti. - To je sad do njega, ne do mene zar ne? Ako se već upuštaš sa klinkama u priče moraš da snosiš posledice.

Tim gore zar ne? Sad opasno ujedam, ali sprdnja, ništa ozbiljno, i savetovali da uđem kao dama. Ne nego ću kao ratnik, ma bre pusti ih, ko ih jebe,ja pišem da se oni pale , kapiraš- napisala je ona između ostalog.

